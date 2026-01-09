Dos menores de edad asesinados en ataque en Ecuador cerca de la frontera con Perú

Suscríbete a nuestros canales

Dos menores de edad figuran entre las cuatro personas asesinadas anoche —aparentemente de la misma familia— durante un ataque armado en Machala, provincia de El Oro, fronteriza con Perú, informó este viernes la prensa local.



Según información policial, citada por la televisión Ecuavisa, el hecho violento ocurrió aproximadamente a las 23:39 hora local (04:39 GMT), cuando desconocidos ingresaron a un inmueble vistiendo indumentaria policial y portando fusiles y armas cortas.



Testigos indicaron que, tras escucharse una ráfaga de disparos, se produjo una fuerte explosión, presuntamente causada por una bombona de gas, que provocó el incendio inmediato de la casa.



Personal del Cuerpo de Bomberos acudió para sofocar las llamas y, tras controlar el siniestro, descubrieron los cuatro cuerpos sin vida, que presentaban heridas de bala y quemaduras, señaló Ecuavisa.



Según la Policía, murieron una niña de 13 años, un adolescente de 17 años, una mujer de 40 años —madre de los menores— y un hombre de 41 años, quien registraba antecedentes penales por robo, tenencia ilícita de armas y tráfico de sustancias.



El ataque habría estado dirigido contra una de las residentes del inmueble, quien logró sobrevivir escondiéndose en un baño. En su declaración a la Policía, relató haber recibido amenazas de muerte horas antes.



Según la sobreviviente, los atacantes la buscaban específicamente a ella porque presuntamente estaba involucrada en conflictos entre grupos delictivos.



Es el segundo ataque armado esta semana en el que participaron personas con vestimenta de las fuerzas del orden, tras el asesinato el pasado miércoles de alias Marino, y otras dos personas, en una cancha de fútbol de una zona residencial de la ciudad costera de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en el país.



Las autoridades señalan a Marino' como el presunto cabecilla del grupo criminal Los Lagartos.



Ecuador está desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado hace dos años por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominadas como "terroristas".



Pese a ello, el país cerró el 2025 con un récord de asesinatos, al cifrarse en torno a los 9.300, que el ministro del Interior, John Reimberg, atribuye en su mayoría a disputas entre bandas rivales.

Con información de EFE

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube