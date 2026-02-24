Alerta para viajeros en Illinois: Chicago cancela cientos de vuelos y estas son las opciones de reembolso

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de transporte aéreo en el centro del país atraviesa una jornada de crisis por factores climáticos y de seguridad internacional. Miles de pasajeros permanecen varados en las terminales mientras las aerolíneas ajustan sus cronogramas de forma urgente.

Las autoridades de aviación civil recomiendan a los usuarios verificar el estatus de sus viajes antes de trasladarse a los aeropuertos. Las condiciones en las pistas de aterrizaje del noreste impiden cualquier operación regular debido a la acumulación masiva de nieve.

La combinación de eventos internos y externos genera una saturación en los servicios de atención al cliente de las principales compañías. El impacto económico de estas interrupciones afecta tanto a los viajes de negocios como al sector turístico regional.

Las autoridades de aviación cancelan y retrasan cientos de vuelos en los aeropuertos de Chicago debido a una poderosa tormenta en la costa este y disturbios en México. Según el rastreador FlightAware, la terminal de O'Hare registra 230 cancelaciones, mientras que el Aeropuerto Midway suma otras 36 suspensiones este lunes.

¿Cómo afecta el clima extremo a los aeropuertos de Chicago?

El Servicio Nacional de Meteorología calificó las condiciones de viaje como “extremadamente peligrosas” y “casi imposibles” en las áreas más afectadas. La tormenta descarga intensa nieve y fuertes vientos que paralizan las conexiones con Nueva York, Boston y Filadelfia.

Para las 8:30 a. m., casi 5.500 vuelos hacia o desde Estados Unidos (EEUU) sufrieron cancelaciones definitivas en todo el territorio nacional. Los aeropuertos John F. Kennedy y Laguardia encabezan la lista de terminales con mayor número de interrupciones operativas este día.

A pesar de que el impacto directo en Illinois es menor al del noreste, el área de Chicago espera varias oportunidades de nieve esta semana. Algunas ubicaciones locales ya activaron advertencias de tiempo invernal para prevenir accidentes en las pistas y carreteras cercanas.

¿Por qué hay retrasos desde México en los aeropuertos de Chicago?

Además del factor climático, el Aeropuerto Internacional O'Hare reporta demoras significativas en rutas provenientes de Puerto Vallarta y Guadalajara. La violencia generalizada tras la muerte de "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación es otra de las causas.

Los eventos turbulentos en el país vecino provocaron que múltiples vuelos entre Chicago y destinos turísticos mexicanos se cancelaran desde la noche del domingo. Las aerolíneas priorizan la seguridad de sus tripulaciones ante la inestabilidad reportada en los aeropuertos del estado de Jalisco.

Esta situación inusual complica la logística de retorno para cientos de turistas que buscaban evitar el frío invernal de la ciudad. El Departamento de Estado monitorea los eventos en México mientras las terminales de Chicago gestionan el flujo de pasajeros afectados.

¿Qué deben saber los viajeros sobre los aeropuertos de Chicago?

Millones de personas permanecen bajo prohibiciones de viaje por carretera en el noreste debido a las alertas de ventisca vigentes hasta el mediodía. Ciudades como Nueva York y Rhode Island implementaron restricciones estrictas para evitar desplazamientos no esenciales por tierra.

En Chicago, la administración del aeropuerto trabaja para minimizar los efectos de las cancelaciones y retrasos en los aeropuertos de Chicago. Se espera que la normalización de los vuelos hacia México dependa de la recuperación del orden público en las zonas de conflicto.

Los expertos sugieren que las interrupciones en el tráfico aéreo podrían extenderse durante las próximas 48 horas debido a la magnitud del temporal. Mantener contacto directo con las aplicaciones de las aerolíneas es la medida más efectiva para reprogramar los itinerarios perdidos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube