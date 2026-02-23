Diosdado Cabello: Los verdaderos derrotados son quienes dijeron que gobernarían Venezuela el 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que, pese a las expectativas externas generadas por la incursión militar de Estados Unidos en el país el pasado 3 de enero, la estructura de poder se mantiene intacta bajo el ideal chavista.

“Los verdaderos derrotados fueron esos que dijeron que estarían el 3 de enero gobernando Venezuela (...) aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana y le damos todo nuestro apoyo solidario, pleno y absoluto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez”, indicó Cabello.

Asimismo, el dirigente aseguró que el movimiento oficialista ha enfrentado con resiliencia las complejas situaciones que el país ha atravesado en lo que va de año, destacando que la revolución es la "única garantía de paz" en el territorio.

Finalmente, hizo un llamado a la militancia a la autocrítica y a la constancia: “Nosotros tenemos que aprender de las victorias, pero también tenemos que aprender de las caídas (...) Sacudirnos el polvo y seguir avanzando siempre por el camino de la Revolución Bolivariana”, concluyó.