Publican el paso a paso para solicitar el beneficio de amnistía: ¿Cuánto dura el proceso?

Por Genesis Carrillo
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 05:05 pm
Tras la instalación de la Comisión Especial de Seguimiento y los recientes encuentros con el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General, las autoridades parlamentarias han hecho público el procedimiento oficial para que los ciudadanos vinculados a hechos políticos puedan optar a los beneficios de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Este flujograma establece una ruta clara que busca eliminar la discrecionalidad y garantizar que el proceso sea expedito, tal como lo solicitó la presidencia de la República, explicó el presidente de la Comisión, Jorge Arreaza, en su cuenta en las redes sociales

Los interesados pueden enviar sus dudas o solicitudes a [email protected]

 

