¿Nuevo millonario en EEUU? Todo sobre el primer sorteo de "Millonario de por Vida"

Suscríbete a nuestros canales

La suerte en Estados Unidos acaba de subir de nivel. El país ahora cuenta con "Millonario de por Vida" (Millionaire for Life), el ambicioso juego que promete cambiar las reglas de la lotería.

Tras su debut oficial este domingo, el juego ya está disponible en 30 estados y el Distrito de Columbia, ofreciendo una recompensa que hace palidecer a sus antecesores: un millón de dólares anuales para siempre.

Este nuevo formato llega para reemplazar a los populares Cash4Life y Lucky for Life, elevando el premio mayor de mil dólares diarios a un millón de dólares al año, garantizando estabilidad financiera generacional con probabilidades mucho más alentadoras que el famoso Powerball.

Premios: de la anualidad al pago único

"Millonario de por Vida" cuenta con nueve niveles de premios, pero son los dos superiores los que están captando toda la atención por su naturaleza vitalicia:

Primer Premio (5 + 1 aciertos): $1,000,000 al año de por vida. Si prefieres el efectivo inmediato, puedes optar por un pago único de $18 millones .

Segundo Premio (5 aciertos): $100,000 al año de por vida. La opción de pago único para este nivel es de $2.2 millones .

Garantía: Ambos premios vitalicios incluyen un pago mínimo garantizado por 20 años, asegurando que el beneficio llegue a los herederos en caso de fallecimiento prematuro del ganador.

¿Cómo se juega y cuáles son las probabilidades?

El sistema es sencillo y familiar para los entusiastas de la lotería, pero con una estructura de números más cerrada que mejora tus opciones:

Selección: Eliges 5 números de un grupo del 1 al 58, más una "Bola Millonaria" del 1 al 5. Costo: Cada boleto tiene un precio de $5, situándose por encima de los $2 del Powerball, pero justificando el costo con mejores probabilidades. Probabilidades de ganar: Mientras que ganar el Powerball es una posibilidad entre 292 millones, las probabilidades de llevarte el gran premio de "Millonario de por Vida" son de 1 en 22.9 millones. ¡Casi 13 veces más fáciles de ganar!

Estados participantes: ¿Dónde comprar tu boleto?

El juego ha sido adoptado por 30 estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Georgia y Ohio. Sin embargo, grandes mercados como California, Florida y Texas aún no se han sumado a esta modalidad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube