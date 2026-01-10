¿Buscas departamento en Nueva York? estas son las fechas de los sorteos de Lotería de Vivienda

Suscríbete a nuestros canales

El portal oficial NYC Housing Connect inició el año 2026 con varios sorteos para la adjudicación de vivienda en zonas de alta demanda.

Según el cronograma los interesados tienen hasta el día 13 para aplicar a proyectos en Westchester Ave (Brooklyn), Woodhaven Blvd (Queens) y la Octava Avenida en Manhattan.

Destaca el megaproyecto Willets Point Commons, cuyas aplicaciones cierran en febrero y ofrece los cánones más bajos del registro actual, partiendo desde los 486 dólares mensuales para quienes cumplan con los niveles de ingresos requeridos.

Parámetros de postulación y rentas estabilizadas

Para calificar en los procesos actuales, los hogares deben demostrar ingresos brutos anuales que se ubiquen entre el 30% y el 165% del Ingreso Medio del Área (AMI).

Esto permite que una familia de tres integrantes pueda optar a unidades de ingresos medios con un techo salarial de hasta 174.960 dólares, aunque existen opciones para rangos significativamente menores.

Al resultar favorecido, el inquilino accede automáticamente al régimen de renta estabilizada, lo que garantiza que los aumentos anuales sean regulados por la ciudad (históricamente entre el 2% y 3%) y asegura el derecho legal a renovar el contrato de forma permanente.

Fechas límite en enero-febrero y procedimiento de inscripción

Para inscribirse en la lotería de vivienda de Nueva York, no debe perder estas fechas:

Fecha de Cierre Ubicación del Edificio Detalle Importante 13 de enero 3217 Westchester Ave (Brooklyn) Quedan solo 3 días 13 de enero 280 8th Ave (Manhattan) "The Andrea", zona muy céntrica 22 de enero 280 W 132nd St (Manhattan) "The Franklin. 26 de enero 622 11th Avenue (Manhattan) Cerca de Hudson Yards 25 de febrero Willets Point Commons (Queens) 880 unidades nuevas. Rentas desde $486.

Para inscribirse en la lotería de vivienda de Nueva York, debe seguir este proceso digital sencillo:

Entra a NYC Housing Connect y crea una cuenta con un correo electrónico que revises a diario. Completa tu perfil: suma tus ingresos y los de tu pareja. Deben ser exactos (usa tus colillas de pago o W-2). Incluye a tus hijos en la composición del hogar. Si usas ITIN, inclúyelo en la sección de identificación fiscal si el sistema lo permite o deja el espacio para aclararlo en la entrevista. Ve a "Open Lotteries", busca los edificios de la lista de arriba y haz clic en "Apply". Recibirás un correo confirmando cada aplicación. Todo el proceso es gratuito.

El Proyecto Willets Point Commons, es la mejor apuesta frente al Citi Field es masivo y las probabilidades de ganar son mayores por el alto número de apartamentos (880 unidades). Hay estudios desde $486 y apartamentos de 2 habitaciones por aproximadamente $728. Tiene centros comunitarios, seguridad 24/7 y está a 20 minutos de Manhattan en el tren 7.

