¿Alcalde Mamdani cumplirá su promesa electoral? Este es el nuevo sueldo mínimo en el estado de New York a partir del 1ero de enero

Desde el primer día de enero de 2026, los trabajadores del estado de Nueva York percibirán un incremento en su remuneración básica por hora conforme al cronograma de ajustes legales previstos.

Esta medida eleva el ingreso en la Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester a un total de 17,00 dólares la hora, lo que representará un ingreso bruto mensual de 2.946,61 dólares para quienes cumplen jornadas de 40 horas semanales.

Sin embargo, la entrada en vigencia de este monto sitúa el foco sobre el alcalde electo, Zohran Mamdani, quien asumirá el cargo el mismo día bajo la presión de su promesa de campaña de alcanzar un sueldo de 30 dólares en el 2030.

Diferenciación por zonas y plan de 30 dólares

El esquema de cobro para el año 2026 mantiene la división geográfica entre el sur y el norte del estado. Además del sueldo general de 17,00 dólares, los empleados que reciben propinas en áreas metropolitanas subirán su base a 11,35 dólares.

Pese a estos ajustes decretados por el estado, el alcalde electo Mamdani ha calificado estas cifras como insuficientes, manteniendo su propuesta "$30 para el 30", la cual prometía escalar el pago a 20 dólares en 2027 hasta llegar a los 30 dólares al final de la década. Al respecto declaró:

"El aumento a 17 dólares es un ajuste de supervivencia, no de dignidad. Mientras el costo de la vivienda y la comida sigue disparándose, un neoyorquino no puede sostener una vida digna con lo que hoy se considera el mínimo legal. Mi compromiso es romper con este techo impuesto desde Albany y luchar por un salario que realmente permita vivir en la ciudad que construimos".

Los trabajadores administrativos exentos, también verán cambios, con un mínimo semanal obligatorio de 1.275,50 dólares en la Gran Manzana.

Fiscalización y proyecciones de inflación

La Oficina de la Comisionada Laboral, dirigida por Roberta Reardon, tiene la instrucción de supervisar que las empresas actualicen sus carteles informativos y reflejen los nuevos montos en los cheques de pago:

"Nuestra misión es garantizar que cada trabajador neoyorquino reciba el salario que legalmente le corresponde por su esfuerzo. Estamos movilizando nuestros recursos de fiscalización para asegurar que las empresas cumplan con la actualización de sus carteles informativos y que el aumento se refleje con exactitud en cada cheque de pago a partir del primero de enero", expresó Reardon.

A partir de 2027, este sistema abandonará los aumentos fijos para dar paso a una indexación basada en la inflación (CPI-W). No obstante, el cumplimiento de la meta de Mamdani dependerá de su capacidad para obtener autonomía legislativa frente a la gobernación, ya que actualmente la ciudad no tiene el poder legal para fijar un salario mínimo.

