Trump y Mamdani destacan "reunión productiva" en la Casa Blanca: ¿Qué acuerdos lograron?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, sostuvieron viernes una reunión en la Casa Blanca.

Las conversaciones se celebraron a puerta cerrada y concluyó con una inesperada muestra de cordialidad, a pesar de la campaña electoral marcada por las duras críticas entre ambos líderes.

Al finalizar el encuentro, Trump y Mamdani ofrecieron declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, en las que destacaron el resultado positivo de la conversación, reseñó EFE.

Acuerdo Inesperado en la Casa Blanca

Ambos políticos coincidieron en calificar la reunión como "muy productiva". El presidente Trump, quien se dirigió a los medios sentado en su escritorio, expresó públicamente su respaldo al próximo alcalde, que asumirá el cargo el 1 de enero.

Trump aseguró que tiene "mucha confianza en que puede hacer un buen trabajo" y añadió que cree que los neoyorquinos "con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente" y se comprometió a ayudar a Mamdani a "hacer realidad el sueño de todos".

El mandatario reconoció que el demócrata "tiene ideas un tanto extravagantes" pero manifestó su creencia de que, "con suerte" Mamdani sorprenderá a "muchos conservadores" "y también a muchos liberales".

Prioridad en la ciudad de Nueva York

Por su parte, Zohran Mamdani, quien se mantuvo de pie junto al presidente durante la rueda de prensa, afirmó que la reunión fue "positiva". El alcalde electo enfatizó que el foco de la discusión no fueron sus diferencias políticas, sino la búsqueda de soluciones para los ciudadanos de la ciudad.

Esta nueva dinámica contrasta fuertemente con la reciente contienda electoral. Durante la campaña, Mamdani se refirió a Trump como "un déspota", mientras que el presidente atacó al demócrata, llegando a tildarlo de "comunista" y a predecir la huida de habitantes de Nueva York hacia Florida si ganaba.

Victoria inédita para Mamdani

Durante el segmento de preguntas, Mamdani indicó que también se abordó el tema del despliegue de la Patrulla Fronteriza en la metrópolis. Trump secundó el comentario del demócrata, señalando que el objetivo común es una ciudad "libre de crimen".

La victoria de Zohran Mamdani en las elecciones municipales del pasado 4 de noviembre de 2025 fue un evento clave en la historia local. El demócrata se impuso con aproximadamente el 50,6 % de los votos frente al 41,2 % de Andrew Cuomo y el 7,4 % de Curtis Sliwa.

