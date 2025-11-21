Robert F. Kennedy Jr. interviene la web del CDC: ahora vincula la vacunación con el autismo

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la salud pública en Estados Unidos ha tomado un giro polémico. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunció este viernes que ha instruido a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para que modifiquen su página web.

La instrucción trata sobre vincular la vacunación con los casos de autismo. Esta acción se alinea con la ideología antivacunas que el funcionario ha promovido durante años.

Modificaciones en el sitio web del CDC

Kennedy Jr. ha afirmado que no existe evidencia suficiente para descartar esa relación. Sin embargo, las modificaciones implementadas en la web de la agencia han generado alarma al presentar la inmunización y el autismo como conceptos estrechamente vinculados, reseña EFE.

El pasado miércoles, los CDC, ahora dirigidos por un colaborador cercano del secretario, actualizaron su sitio web con información sensible:

Se resalta que la afirmación de que las vacunas " no causan autismo " no se basa en evidencia científica .

Se añadieron frases como que los estudios científicos " no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo ".

Se sugiere que los CDC no habían relacionado la inmunización con el autismo previamente "para prevenir la reticencia a la vacunación".

La agencia también agregó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está actualmente analizando las causas del autismo e investigando posibles vínculos causales con las vacunas.

Una Tendencia de desincentivo a la vacunación

La decisión de Kennedy Jr. es la más reciente de una serie de medidas gubernamentales que han buscado desincentivar la vacunación en el país:

Cambios en la dirección del CDC: En agosto, el Ejecutivo nombró a Jim O'Neill , un funcionario de alto rango cercano a Kennedy Jr., como director interino de la agencia. Este nombramiento ocurrió tras el despido de Susan Monarez , quien denunció haber sido destituida por oponerse a solicitudes del secretario de Salud.

Dudas presidenciales: Funcionarios estadounidenses, incluyendo el presidente Donald Trump , han puesto en entredicho la eficacia de algunas vacunas. En septiembre, Trump sembró dudas sobre el éxito de las vacunas contra la COVID-19 al pedir que las farmacéuticas publicaran su tasa de éxito.

Medidas estatales: El estado de Florida, gobernado por el republicano Ron DeSantis, anunció en septiembre planes para acabar con las vacunas obligatorias. Expertos en salud pública han lamentado esta decisión, advirtiendo que podría facilitar la reaparición de enfermedades ya erradicadas en el país.

El debate entre el escepticismo sobre las vacunas promovido por altos cargos del gobierno y el consenso científico que respalda su seguridad y eficacia continúa escalando, afectando directamente la política de salud pública de Estados Unidos.

