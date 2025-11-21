Pronóstico de viajes por Thanksgiving: sepa dónde el clima podría generar inconvenientes con vuelos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

No es una novedad que en Estados Unidos (EEUU) milloness suelen viajar durante la festividad de ‘Thanksgiving Day’ o ‘Acción de Gracias’ y, justo ahora, cuando se está por entrar al periodo de mayor movilidad, es cuando se debe tener en cuenta el impacto del clima.

De hecho, la Asociación Automovilística Estadounidense prevé que 81.8 millones de personas se desplazarán al menos cincuenta millas desde el veinticinco de noviembre hasta el primero de diciembre.

Sin embargo, el pronóstico climático señala que varias tormentas estarán afectando diferentes rutas durante los próximos días, lo que podrían causar retrasos en carreteras y en aeropuertos principales, por los que los viajeros deben estar preparados.

En principio, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), prevé que una tormenta impactará gran parte del este estadounidense desde este fin de semana y hasta el miércoles anterior a la celebración.

Esto coincide con el análisis del Centro de Predicción del Clima de la Agencia Oceánica y Atmosférica Nacional, el cual ha adelantado que esperan condiciones altamente variables en todo el país.

Fechas climáticas con eventos sensibles

22 y 23 de noviembre

Para este sábado se espera que la Costa Este experimentará lluvias intermitentes.

Aunque las precipitaciones no serán torrenciales por sí solas, causarán desaceleraciones en las carreteras.

Advierten que la visibilidad podría verse reducida y afectará aeropuertos importantes en:

- Washington, Districtio de Columbia y Baltimore. Entretanto, una tormenta trae clima húmedo a partes del Sur de California y el Desierto del Suroeste. San Diego y Phoenix, regiones no acostumbradas a lluvia, enfrentarán un viaje complicado.

Se espera que dicha tormenta se movilice más hacia el este para el domingo 23 de noviembre.

- Llevará precipitaciones a elevaciones bajas y posible nieve en áreas montañosas de cuatro esquinas.

- La lluvia también comenzará en las Llanuras del Sur intensificándose durante la noche. El domingo también traerá precipitaciones al Noroeste del Pacífico con nieve en elevaciones altas.

23 y 24 de noviembre

Durante este periodo de dos días estiman que presentará la mayor disrupción potencial casi todo el país.

- Las Llanuras del Sur, especialmente Texas y el sur de Oklahoma, enfrentarán lluvia muy abundante. Este evento podría causar inundaciones significativas en algunas áreas.

- Dallas tiene un riesgo nivel dos de cuatro para lluvia de inundación según el Centro de Predicción Meteorológica.

La lluvia abundante y las nubes bajas serán problemas importantes para pasajeros del aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth.

25 y 26 de noviembre

Sin embargo, el martes 25 también se estima que una banda de clima húmedo se desarrolle en el Centro estadounidense.

- Esa franja mojada viajará a través del Valle del Mississippi hacia partes del este.

- Aunque se señala que las áreas específicas que recibirán lluvia aún se está determinando, ya que dependerá de si dos sistemas de tormentas se fusionan o permanecen separados.

- Podrían surgir problemas cerca de las costas occidental y oriental.

- Condiciones de lluvia y nieve en elevaciones altas podrían desacelerar viajes desde el Noroeste del Pacífico hacia las Montañas Rocosas del Norte.

Además, estiman que los vientos se intensificarán durante el día y que dichas condiciones ventosas o casi tormentosas podrían causar retrasos de vuelos.

Los viajeros de última hora deben tener presente que los aeropuertos principales desde Washington, Distrito de Columbia, hasta Boston podrían experimentar interrupciones.

- Pronostican condiciones similares junto, con posible nieve, que también podrían afectar los Grandes Lagos. Los aeropuertos de Chicago enfrentarían desafíos especiales.

