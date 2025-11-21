Ahorre de verdad durante Black Friday 2025: descuentos que vale la pena aprovechar, según WalletHub

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace años, en Estados Unidos (EEUU), las ofertas dispuestas para el esperado Black Friday han convertido el rememorado “viernes negro” en un fenómeno anual de compras.

Esto ha generado una cultura de cazadores adictos a las rebajas que deben evaluar las ofertas del mercado para encontrar los verdaderos descuentos entre tantas publicidades, aquellos que valen la pena también por su relación precio calidad.

Esto es aun más cierto en el ámbito digital, en dónde los llamados “descuentos insuperables” por Black Friday 2025 saturan.

Para dimensionarlo tenemos que -en 2024- 81,7 millones de estadounidenses compraron en persona el Black Friday, mientras que 87,3 millones hicieron compras online.

Por lo que se resalta la importancia de hacer una pausa en nuestros gastos y preguntarse qué tan buena es la oferta que realmente están consiguiendo.

Tendencia de los descuentos de Black Friday

En este sentido, la popular plataforma y aplicación de finanzas personales, WalletHub, advierte que el 36% de los artículos no ofrecerán ningún ahorro respecto a sus precios anteriores al Black Friday este año.

Por ello, la plataforma ha utilizado la diferencia de precio de cada artículo, ha aislado las ofertas que realmente merecen la pena por participar.

Proyectan que los artículos en oferta tienen un descuento medio del 24%, con el mayor descuento del 87%, como lo señala el analista de Wallethub Chip Lupo.

Mejores ofertas según WalletHub 2025

En general, entre las mejores ofertas destacan las del sector tecnológico, equipos o artículos del hogar, ropa y joyas, con rebajas bastantes destables, tales como:

ABS Eurus Ruby Gaming PC: que pasa de $6.000 a $4.100, en Newegg.

HP - OmniBook X Flip - Copilot+ PC - Portátil OLED táctil 3K de 16" - Intel Core Ultra 9 - 32GB de memoria - 2TB SSD - Eclipse Gray: que pasa de $1.499 a $1.000, en Best Buy.

Sillón mecedor La-Z-Boy Jax (1837992): pasando de $1.189 a $550, en Costco.

Pendientes de puño Cartier x Sacai Trinity 18K Tricolor: pasando de un precio de $3.600 a $3.111, en Walmart.

Máquina de espresso grande TRU: que ha pasado de un precio de $400 a $260, para el 28 de noviembre, en Belk.

Dell Slim Desktop, Intel® Core™ Ultra 7 265, 20 núcleos, Windows 11 Home: la cual pasa de $1.039 a un costo de $700, en Dell.

Colchón híbrido Sealy Dreamlife de 12" – Queen: el cual pasa de $799 a $500, en BJ’s.

Claro que todo depende también de la categoría en la que esté más interesado en conseguir ofertas.

Entre las tiendas confiables y reconocidas de EEUU todas cuentan con productos estrellas dependiendo de si se trata de ropa, electrónica o más, por ejemplo:

Mejor oferta de ropa y accesorios: en Macy's

Destaca la chaqueta bomber de cuero ante de ante Landing Leathers Men de la Segunda Guerra Mundial que se vendió en Macy's, pasando de un precio previo al Black Friday de 449.99$ hasta $314,99, con un ahorro de 135 $ (30% de descuento).

Mejor oferta de electrodomésticos: en Best Buy

Destaca el juego de utensilios de cocina de alta calidad de la colección Calphalon Premier 11-Piece Stainless Steel.

Los cuales suelen ser costosos, unos $399,87 en condiciones normales.

Pero que Best Buy ofrece para el Black Friday en 249,99 dólares, ahorrándote un descuento de $149.88, es decir, un 37,48% de descuento.

¿Qué tiendas minoristas tienen los descuentos más altos en 2025?

En el top se encuentran:

Costco: 86%

Belk: $85%

JCPenney: $84%

BJ’s: 73%

Dell: $71%

The Home Depot: 66%

Kohl’s: 63%

Best Buy y Walmart: 61%

Macy’s: 58%

Newegg: 53%

Sin embargo, como el criterio depende de la categoría de interés, la plataforma de Wallethub ha publicado una compilación mucho más extensa, si le interesa evaluar si lo que tiene en la mira se encuentra entre los mejores descuentos, le recomendamos verificar la lista en el estudio: Mejores cosas para comprar en el Black Friday de 2025.

