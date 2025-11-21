Tormenta invernal en California deja nieve y fuertes lluvias: alertan riesgo inusual de tornados

Suscríbete a nuestros canales

Una poderosa tormenta invernal está azotando gran parte de California en este momento, causando un verdadero caos meteorológico.

Estamos hablando de acumulaciones de nieve significativas, lluvias intensas y hasta una inusual alerta de tornados en el sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido varios avisos, instando a los residentes a tomar precauciones y a limitar sus desplazamientos.

Nevadas récord afectan la sierra nevada y áreas elevadas de California

Una tormenta, impulsada por un poderoso río atmosférico, ha traído nevadas históricas para esta temporada.

Las montañas de la Sierra Nevada están enfrentando las peores condiciones, con acumulaciones que podrían superar el medio metro (más de 60 centímetros) en las zonas más altas, según informes del NWS de Hanford.

Esta cantidad de nieve, inusual para principios o mediados de noviembre, ya está causando problemas en el tráfico.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) ha tenido que implementar escoltas y cierres temporales en rutas clave, como el famoso Grapevine, debido a la baja visibilidad y las condiciones resbaladizas.

La nieve también ha llegado a elevaciones inusualmente bajas, afectando al Valle Central, donde el NWS pronosticó nevadas entre 4.500 y 5.000 pies.

Fuertes lluvias provocan alertas de inundación

Al mismo tiempo, la franja costera y las áreas bajas del sur de California están siendo golpeadas por intensas lluvias, lo que eleva el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las oficinas del NWS en Los Ángeles y Oxnard han reportado que se esperan acumulaciones de entre 0.75 y 1.25 pulgadas en las zonas metropolitanas, con la posibilidad de hasta 2 pulgadas en las colinas y montañas.

El peligro es aún mayor en las áreas que han sufrido incendios forestales recientes, como las cercanas al incendio de Palisades o Trabuco Canyon, donde el suelo quemado tiene menos capacidad para absorber agua.

El NWS ha alertado sobre el riesgo de flujos de escombros y lodo, lo que ha llevado a las autoridades locales a emitir avisos de evacuación en algunas comunidades vulnerables, aunque en ciertas áreas ya se han levantado estas alertas tras el paso inicial de las lluvias.

Riesgo inusual de tornados en el Sur de California

Una de las cosas más sorprendentes de este evento es el inusual riesgo de tornados en el sur de California.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha señalado que la llegada de aire cálido y húmedo, junto con la inestabilidad atmosférica del sistema, podría favorecer la formación de supercélulas transitorias a lo largo de la costa.

Aunque los tornados no son comunes en esta área, los meteorólogos advierten que la posibilidad está presente.

El NWS ha subrayado la importancia de que la comunidad esté atenta a las alertas de emergencia, para poder actuar rápidamente si se emite un aviso de tornado.

Las autoridades aconsejan a la población que se mantenga informada a través de fuentes oficiales, como el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional, y que se preparen para posibles cortes de energía y problemas de movilidad que podrían persistir hasta el fin de semana.

