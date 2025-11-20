Acción de Gracias 2025: ¿Cuáles restaurantes cerrarán y cuáles te recibirán con comida caliente?

Suscríbete a nuestros canales

El Día de Acción de Gracias suele ser una fecha complicada para quienes no quieren cocinar, lavar platos o compartir una mesa familiar extensa.

Pero no todos los restaurantes funcionan con normalidad ese día, y entrar a cualquiera esperando una comida festiva puede resultar en una gran decepción.

Aunque hay cadenas que nunca cierran —como Waffle House, famosa por operar 24/7 si el clima lo permite— la mayoría da descanso a su personal durante feriados clave como Thanksgiving o Navidad.

Según representantes y sitios oficiales, estas cadenas no abrirán el 27 de noviembre, salvo las excepciones señaladas:

Bonefish Grill

Carrabba's Italian Grill

Cheesecake Factory : Cierra en todo el país excepto en Arundel Mills (Maryland) y The Forum Shops at Caesars (Las Vegas) .

Chili's

Cheddar's Scratch Kitchen

Chuy's

LongHorn Steakhouse

Olive Garden

Outback Steakhouse

Red Lobster : Cierra en todo EE. UU. excepto el local de Times Square (NYC) .

Red Robin

Texas Roadhouse

La tendencia muestra que las grandes cadenas priorizan que sus empleados también celebren o descansen, por lo que la mayoría de opciones casual-dining permanecerá con las puertas cerradas.

Los restaurantes que sí abrirán en Acción de Gracias (algunos con horario reducido)

Para los que buscan una comida sin complicaciones, estas cadenas sí estarán abiertas, aunque en muchos casos operarán con horarios más cortos.

Lo ideal es llamar antes de salir, porque los ajustes pueden variar según la zona.

Capital Grille

Cracker Barrel

Eddie V's

Fleming's Prime Steakhouse

Fogo de Chão

IHOP

Maggiano's Little Italy

Romano's Macaroni Grill

Ruth's Chris Steak House

Seasons 52

Waffle House

Yard House

Además, dos cadenas grandes funcionarán solo en locales seleccionados, por lo que la disponibilidad cambia según franquicia:

Applebee's : Algunos restaurantes abrirán; cada local decide.

Buffalo Wild Wings: Opera solo en ubicaciones seleccionadas.

Con esta guía, quienes no quieran cocinar pueden planificar con anticipación y evitar sorpresas desagradables durante uno de los días más ocupados del año en Estados Unidos.

