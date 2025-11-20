Acción de Gracias 2025: ¿Cuáles restaurantes cerrarán y cuáles te recibirán con comida caliente?

El Día de Acción de Gracias suele ser una fecha complicada para quienes no quieren cocinar, lavar platos o compartir una mesa familiar extensa.
Pero no todos los restaurantes funcionan con normalidad ese día, y entrar a cualquiera esperando una comida festiva puede resultar en una gran decepción.
Aunque hay cadenas que nunca cierran —como Waffle House, famosa por operar 24/7 si el clima lo permite— la mayoría da descanso a su personal durante feriados clave como Thanksgiving o Navidad.
Según representantes y sitios oficiales, estas cadenas no abrirán el 27 de noviembre, salvo las excepciones señaladas:
Bonefish Grill
Carrabba's Italian Grill
Cheesecake Factory: Cierra en todo el país excepto en Arundel Mills (Maryland) y The Forum Shops at Caesars (Las Vegas).
Chili's
Cheddar's Scratch Kitchen
Chuy's
LongHorn Steakhouse
Olive Garden
Outback Steakhouse
Red Lobster: Cierra en todo EE. UU. excepto el local de Times Square (NYC).
Red Robin
Texas Roadhouse
La tendencia muestra que las grandes cadenas priorizan que sus empleados también celebren o descansen, por lo que la mayoría de opciones casual-dining permanecerá con las puertas cerradas.
Los restaurantes que sí abrirán en Acción de Gracias (algunos con horario reducido)
Para los que buscan una comida sin complicaciones, estas cadenas sí estarán abiertas, aunque en muchos casos operarán con horarios más cortos.
Lo ideal es llamar antes de salir, porque los ajustes pueden variar según la zona.
Capital Grille
Cracker Barrel
Eddie V's
Fleming's Prime Steakhouse
Fogo de Chão
IHOP
Maggiano's Little Italy
Romano's Macaroni Grill
Ruth's Chris Steak House
Seasons 52
Waffle House
Yard House
Además, dos cadenas grandes funcionarán solo en locales seleccionados, por lo que la disponibilidad cambia según franquicia:
Applebee's: Algunos restaurantes abrirán; cada local decide.
Buffalo Wild Wings: Opera solo en ubicaciones seleccionadas.
Con esta guía, quienes no quieran cocinar pueden planificar con anticipación y evitar sorpresas desagradables durante uno de los días más ocupados del año en Estados Unidos.
