El Desfile de Acción de Gracias de Macy’s llega recargado: nuevas estrellas, globos gigantes y fenómenos virales

Suscríbete a nuestros canales

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s regresará este 27 de noviembre con una de sus ediciones más llamativas en años, impulsada por dos fenómenos culturales que arrasaron en 2025: Labubu y “KPop Demon Hunters”, ambos listos para invadir el cielo de Nueva York con globos gigantes y despliegues visuales que prometen robar miradas.

La ruta iniciará a las 8:30 a. m. en el Upper West Side de Manhattan y concluirá en Herald Square, donde se instalará el escenario central frente a la icónica tienda de Macy’s. Este año, el espectáculo reunirá 34 globos, 4 mini globos, 28 carrozas, 33 grupos de payasos, 11 bandas de música y la esperada llegada de Santa Claus.

Qué ver, cuándo verlo y quiénes actuarán

NBC transmitirá el evento en vivo en todas las zonas horarias, mientras que Peacock ofrecerá la señal simultánea y una repetición a las 2:00 p. m. Telemundo emitirá el desfile en español.

En 2024, más de 31 millones de personas lo sintonizaron, un récord que la cadena espera superar con la participación de estrellas como Cynthia Erivo, Ciara, Lil Jon, Busta Rhymes, Foreigner, Teyana, Mickey Guyton y el elenco de “KPop Demon Hunters”.

También estarán presentes las Radio City Rockettes, miembros de producciones de Broadway y atletas destacados como Ilia Malinin y el paralímpico Jack Wallace.

Los presentadores serán Savannah Guthrie, Al Roker y Hoda Kotb; por Telemundo, Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

Los nuevos globos, carrozas y curiosidades del desfile

El desfile estrenará globos de Buzz Lightyear, Pac-Man, Mario Bros y un monumental carruaje de cebolla de “Shrek”, además de personajes de “KPop Demon Hunters”.

Entre las carrozas debutantes destacan la primera de Labubu, con figuras como Skullpanda, Dimoo y Molly; una plataforma temática de “Stranger Things”; y una propuesta de Serta con ovejas intentando dormir.

Las bandas llegarán de varios estados y de Panamá, pero ninguna de Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut, un dato que sorprende a los seguidores locales. También participarán equipos de baile y porristas de Spirit of America Dance y Cheer.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube