Florida sufre fuerte sequía: el déficit de lluvias pone en alerta a Miami antes de Acción de Gracias

Una situación climática preocupante tiene a los residentes del sur de Florida en un estado de alerta. Miami y sus alrededores están enfrentando actualmente una sequía que el Monitor de Sequía de los Estados Unidos ha calificado como "anormalmente seca".

Esta falta de lluvias, que es común durante la temporada seca en la región, se ha vuelto más intensa de lo habitual en lo que va de noviembre.

La persistencia de Condiciones Secas Impulsa el Déficit en Miami, Florida

Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SNM) de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) de Florida advierten que la prolongación de estas condiciones secas incrementa el riesgo de un empeoramiento de la sequía a medida que avanza la temporada.

Aunque la temporada seca en la región, que abarca de noviembre a abril, suele tener meses con escasas lluvias, la situación actual es preocupante por su severidad.

En este sentido, el SNM señala que, históricamente, al menos 25 años han registrado menos de una pulgada de lluvia en noviembre, siendo el año pasado un claro ejemplo con solo 0.47 pulgadas.

El último Mapa del Monitor de Sequía de los Estados Unidos (con datos válidos hasta el 11 de noviembre de 2025) reveló un deterioro en Florida, resultado del clima mayormente seco en el sureste.

Esta reducción en la humedad del suelo y el déficit de precipitaciones a corto plazo resaltan la importancia de conservar el agua y mantener una vigilancia constante sobre nuestros recursos hídricos.

¿Llegará la lluvia para la cena de Acción de Gracias?

Mientras las plantas se marchitan y la humedad del suelo disminuye, la gran pregunta que se hacen los miamenses es si la lluvia nos dará un respiro durante la festividad de Acción de Gracias, que se celebrará el jueves 27 de noviembre de 2025.

Según los datos del pronóstico extendido, hay una leve posibilidad de que la lluvia regrese justo a tiempo.

El pronóstico del tiempo para Miami en el Día de Acción de Gracias sugiere la posibilidad de lluvias ligeras tanto durante el día como en la noche, con una probabilidad de precipitación del 35%.

Los viajeros y quienes planifican las comidas deben estar listos para un día con temperaturas máximas alrededor de 28°C y mínimas de 21°C, todo acompañado de una suave brisa del sureste.

Aunque no se espera un diluvio que alivie por completo la sequía, esta pequeña probabilidad ofrece un rayo de esperanza para mitigar un poco las condiciones secas.

Los ciudadanos deben seguir consultando las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y adoptar medidas de conservación para enfrentar esta temporada inusualmente seca, mientras la región espera con ansias el cambio que la Madre Naturaleza pueda traer para el feriado.

