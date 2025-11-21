El servicio eléctrico de Florida aumentará sus tarifas: conoce cuánto pagarán sus clientes y cuál es el impacto

Suscríbete a nuestros canales

Florida Power & Light (FPL) ha llevado a cabo un aumento notable en su tarifa base, lo que impactará a más de 6 millones de clientes en la península y el noroeste de Florida.

La Comisión de Servicios Públicos de Florida (PSC) ha dado luz verde a un acuerdo de estipulación y liquidación que establece incrementos graduales en las facturas eléctricas durante los próximos cuatro años, desde 2026 hasta 2029.

Este acuerdo, uno de los más significativos en la historia de la compañía, tiene como objetivo financiar la expansión y modernización de la infraestructura de la empresa.

¿De cuánto fue el aumento del servicio de electricidad FPL en Florida y cuándo inicia?

El aumento se llevará a cabo mediante incrementos anuales en los ingresos base de los minoristas de FPL, comenzando el 1 de enero de 2026.

Impacto en la Factura Mensual (Clientes de la Península, Consumo de 1.000 kWh):

Fecha de Vigencia Factura Actual (Aprox.) Nueva Factura (Estimada) Incremento Mensual (Aprox.) Actual $134.14 N/A N/A Enero 2026 $134.14 $137.93 +$3.79

Detalles sobre el aumento financiero en Florida

El acuerdo que se ha aprobado incluye un aumento en los ingresos base para los minoristas de FPL de $945 millones en 2026, seguido de otros $766 millones en 2027.

Además, se establecen disposiciones para futuros incrementos de tarifas en 2028 y 2029, los cuales estarán directamente relacionados con la finalización de proyectos de energía solar y almacenamiento de baterías.

FPL estima que, en promedio, la factura de un cliente residencial en la península que consume 1,000 kWh al mes aumentará alrededor de $3.79 en enero de 2026.

Aunque la compañía ha reducido su estimación inicial de impacto a solo unos $2.50 al mes para el primer año, la tabla de AARP sobre el impacto en las facturas, basada en los números del caso tarifario, sugiere una cifra más alta para los clientes de la península.

Por otro lado, los clientes del noroeste de Florida, que actualmente enfrentan una tarifa base más alta, podrían incluso experimentar una ligera disminución inicial antes de que se produzcan los aumentos graduales.

¿Cómo afecta el aumento a los clientes de FPL?

Este nuevo plan de tarifas impacta directamente el bolsillo de millones de residentes y negocios en Florida, que ya están lidiando con otros costos en aumento.

La compañía, que es parte de NextEra Energy Inc., argumentó ante la PSC que este incremento es necesario para cubrir los crecientes costos operativos, reemplazar infraestructura envejecida, mejorar la resiliencia de la red eléctrica frente a fenómenos climáticos severos (como huracanes) y expandir su capacidad de generación para satisfacer la demanda de un estado que crece rápidamente.

Grupos de defensa del consumidor, como AARP Florida, han expresado su preocupación, señalando que este acuerdo traslada miles de millones de dólares en costos a los clientes residenciales, quienes terminan asumiendo la carga financiera de estas inversiones corporativas.

Además, el plan incluye disposiciones que permiten a FPL solicitar alivios tarifarios adicionales si su tasa de rendimiento (ROE) cae por debajo del 9.95%.

En resumen, los clientes de FPL comenzarán a pagar más cada año por el servicio, pero la empresa promete ofrecer una red eléctrica más moderna y confiable.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



