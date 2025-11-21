¡Black Friday de consolas! PlayStation 5 ofrece hasta $100 de descuento en estas tiendas

Suscríbete a nuestros canales

Desde mañana viernes 21 de noviembre al 4 de diciembre, las tiendas Walmart, Amazon, Best Buy, GameStop, Target y la tienda oficial PlayStation Direct, ofrecerán precios especiales en diferentes modelos de la consola de Play Station.

Las consolas más recientes de Sony tendrán un descuento general de $100 a partir del viernes, bajando el precio de la PS5 Digital Edition a $399, la PS5 estándar a $449 y la PS5 Pro a $649.

La consola insignia de Sony sigue siendo uno de los sistemas de videojuegos más populares del mercado, y este descuento del Black Friday hace que sea aún más fácil adquirirla para los gamers que aún no lo han hecho.

Tanto la PS5 estándar como la más delgada PS5 Digital Edition ofrecen tiempos de carga rápidos, una fluidez excepcional y gráficos nítidos gracias al procesador AMD Zen 2 y la GPU RDNA 2. La diferencia entre ellas radica en la unidad de disco: el modelo estándar la incluye, mientras que la Digital Edition depende exclusivamente de las descargas digitales.

Amplia gama de ofertas en juegos y accesorios

Para quienes buscan el máximo rendimiento, la PS5 Pro también cuenta con un descuento excepcional de $100.

Incluye especificaciones mejoradas y trazado de rayos optimizado para gráficos más nítidos, además de una refrigeración mejorada para ejecutar los juegos más exigentes. Tanto si disfrutas de los grandes éxitos cinematográficos para un jugador como de los juegos competitivos de ritmo frenético, la línea PS5 sigue siendo una de las mejores opciones del mercado para los juegos de nueva generación.

Junto con la consola, las tiendas ofrecerán descuentos en juegos físicos y digitales, con rebajas de hasta el 75% en varios títulos populares. Además, el servicio PlayStation Plus tendrá promociones, ofreciendo suscripciones de 12 meses con hasta un 33% de descuento, permitiendo a los usuarios disfrutar de contenidos exclusivos y ventajas online.

Para los que ya tienen una consola también habrá ofertas

Si ya tienes una consola, también hay algunas ofertas interesantes en accesorios que puedes aprovechar este Black Friday.

A partir del 21 de noviembre, el controller inalámbrico DualSense estará a $60, un descuento de $20, disponible en varios colores.

El controller premium DualSense Edge, que incluye botones personalizables y módulos de joystick reemplazables, bajará a $170 durante el Black Friday.

Por otro lado, el Portal PlayStation, el reproductor remoto portátil de Sony que te permite transmitir juegos desde tu PS5, tendrá un descuento y costará $180.

