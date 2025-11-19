Amazon desata la “Semana del Black Friday” con ofertas históricas: descubre cuándo inician los descuentos

Suscríbete a nuestros canales

El gigante del e-commerce, Amazon, ha dado el pistoletazo de salida a su tan esperada temporada de descuentos, conocida como la "Semana del Black Friday", superando las expectativas de compradores de todo el mundo.

La campaña comeenzará el jueves 20 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre, culminando con las ofertas especiales del Cyber Monday.

Durante estas 12 jornadas, los consumidores están aprovechando al máximo las rebajas, que pueden llegar hasta un impresionante 75% en categorías clave, para adelantar sus compras navideñas.

La tecnología y el hogar están liderando las compras en línea por Amazon

Los productos electrónicos y los dispositivos inteligentes son los más buscados. Amazon, con sus agresivos descuentos, está marcando la tendencia.

Los compradores pueden encontrar el Echo Dot de última generación y el Fire TV Stick 4K Max con rebajas de hasta el 55%.

Entre los artículos más populares que se están vendiendo rápidamente, encontramos:

Freidoras de aire COSORI: La versión de 5,5 L, ideal para quienes buscan una alimentación más saludable, ha visto una reducción significativa en su precio.

El precio de oferta más común para los modelos populares de 5.0 a 5.8 cuartos oscila entre $80 y $100.

Este precio representa un excelente punto de entrada para la tecnología de freidoras sin aceite.

Aspiradoras robot: El modelo 105 Combo con Base AutoEmpty ofrece un ahorro considerable, convirtiéndose en uno de los mejores chollos para el hogar inteligente.

El modelo que aspira y trapea se vende por $199.99, y la versión más avanzada que incluye la base de autovaciado (AutoEmpty Dock) cuesta $329.99.

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 5: Su precio habitual de $179.95 ha bajado a $99.95, lo que resalta la magnitud de los descuentos en productos de cuidado personal.

Amazon ha activado más de un millón de ofertas en todas sus categorías

Los usuarios pueden encontrar increíbles descuentos no solo en gadgets, sino también en moda (como Levi's y Nike), pequeños electrodomésticos (como las cafeteras Nespresso) y productos de belleza.

Los expertos aconsejan a los consumidores que utilicen herramientas para seguir los precios y activen alertas para las "Ofertas flash", que aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos.

Así, podrán asegurarse de conseguir los precios más bajos antes de que termine la campaña el 1 de diciembre.

