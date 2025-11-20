Target lanza grandes rebajas para el Black Friday 2025: estos son los productos más buscados

Suscríbete a nuestros canales

La cadena minorista Target Corporation ha lanzado una estrategia audaz para reducir precios en miles de productos, durante el Black Friday, un movimiento que busca reactivar las ventas que han estado cayendo en los últimos trimestres.

La compañía tiene planes de ofrecer descuentos permanentes en hasta 3.000 artículos de uso diario antes de que termine la temporada de verano, reseña AS USA.

Esta iniciativa se enfoca en productos esenciales que los consumidores compran con frecuencia, como leche, carne, pan, frutas frescas, verduras y productos de limpieza para el hogar, incluyendo tanto marcas propias como Good & Gather como marcas populares como Clorox.

Este enfoque directo hacia los bienes de primera necesidad responde a un contexto económico en el que la inflación persistente está afectando los presupuestos familiares, obligando a los compradores a ser más selectivos y a priorizar el valor, destaca Forbes México.

Estrategia a largo plazo en Target

Target ejecuta esta maniobra de precios como una pieza central de una estrategia más amplia, diseñada para reforzar su reputación de valor y diseño atractiv, explica Bitfinanzas.

Al rebajar los precios de los artículos básicos, Target atrae a los consumidores de vuelta a sus tiendas, esperando que también realicen compras discrecionales al ver la variedad de ofertas.

El minorista anunció una inversión de $5,000 millones de dólares para el próximo año, buscando impulsar la recuperación de las tiendas y mejorar su ecosistema digital mediante tecnología como la Inteligencia Artificial.

Además, indica Convierte Más, de los recortes permanentes en precios, la empresa ha estado implementando ofertas anticipadas para miembros de su programa Target Circle para captar la atención de los compradores antes de la temporada festiva, intentando distribuir las ventas y mejorar la experiencia de compra.

Este esfuerzo subraya el compromiso de Target con el cliente consciente de los precios, intentando estabilizar su rendimiento y revertir la tendencia negativa de las ventas en un clima de consumo cada vez más cauteloso.

¿Cuáles son los productos más demandados en Target para el Black Friday 2025?

Los productos que más se buscan para el Black Friday 2025 en Target suelen ser Electrónica, Pequeños Electrodomésticos, Juguetes y artículos para el Cuidado del Hogar, donde se pueden encontrar grandes descuentos en comparación con los precios habituales.

Tecnología

Producto Precio Black Friday Precio Regular Ahorro Estimado Beats Studio Pro Headphones $199.99 $349.99 $150.00 Bose QuietComfort Headphones $249.99 $359.99 $110.00 Sony WH-1000XM5 Headphones $329.99 $399.99 $70.00 Amazon Fire TV Stick HD $18.00 $35.00 $17.00 Apple AirTag (1 Paquete) $24.99 $29.99 $5.00

Cocina y electrodomésticos pequeños

Producto Precio Black Friday Precio Regular Ahorro Estimado Cuisinart Air Fryer Toaster Oven $119.99 $229.99 $110.00 Instant Pot 6-quart Pressure Cooker $69.99 $139.99 $70.00 Nespresso VertuoPlus Machine $129.99 $199.99 $70.00 Shark Pet Cordless Stick Vacuum $179.99 $299.99 $120.00 Dyson V9 Motorbar Vacuum Cleaner $269.99 $599.99 $330.00

Juguetes y regalos

Producto Descuento / Oferta Categoría de Ahorro Productos LEGO Seleccionados Hasta 40% de descuento Juguetes Juguetes de Marcas Populares Hasta 50% de descuento (Barbie, Hot Wheels, FAO Schwarz) Juguetes Juegos de Mesa y Puzzles Compra 1, recibe el 2.º con 50% de descuento Juguetes / Juegos Set de Coches Diecast Hot Wheels 5pk Compra 1, recibe el 2.º con 20% de descuento Juguetes

Ropa y hogar

Las ofertas en ropa y decoración del hogar son realmente irresistibles durante el Black Friday.

Pijamas: Aprovecha un 40% de descuento en pijamas para toda la familia en Target.

Aprovecha un 40% de descuento en pijamas para toda la familia en Target. Suéteres y sudaderas: También hay un 40% de descuento en suéteres, sudaderas y pantalones deportivos para mujeres y niños en Target.

También hay un 40% de descuento en suéteres, sudaderas y pantalones deportivos para mujeres y niños en Target. Decoración navideña: No te pierdas un 40% de descuento en decoración y luces seleccionadas para las fiestas en Target.

