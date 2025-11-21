Derechos médicos bajo custodia del ICE: sepa cómo solicitar tratamiento y defender su caso

Suscríbete a nuestros canales

El aumento de fallecimientos de migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pone en evidencia serias deficiencias en la atención de salud dentro de los centros de de detención.

Casos como los de Nhon Ngoc Nguyen, quien murió por neumonía, y Genry Ruiz Guillén, que presentó convulsiones y confusión durante meses antes de su muerte, son solo una muestra de esta problemática.

De acuerdo con Conexión Migrante, en este contexto, se ha vuelto una necesidad urgente para los migrantes y sus familias saber cómo solicitar ayuda y exigir un cuidado de salud adecuado mientras permanecen bajo custodia del ICE.

¿Cuándo puede exigir un mejor tratamiento?

La política del ICE establece que toda persona detenida con un problema médico grave debe recibir un tratamiento adecuado.

Se puede solicitar un cuidado más especializado o distinto si su condición es seria y existe el riesgo de sufrir lesiones mayores, dolor intenso o una enfermedad crónica si no es atendido correctamente.

¿Cómo solicitar tratamientos especiales?

Si requiere un servicio médico avanzado que no se ofrece de manera regular en el centro de detención (como una cirugía, una diálisis o un ultrasonido), el proceso debe ser aprobado primero por la sede del ICE en Washington, D.C.

Para esto, el personal médico del centro debe completar y enviar un formulario llamado Solicitud de Autorización de Pago Médico (MedPAR). Aunque la mayoría de estas peticiones son aprobadas, algunas pueden ser negadas.

En primer lugar, consulte al personal médico si ya presentaron su solicitud MedPAR. Pídales que le informen de inmediato cuando reciban una respuesta.

Luego, solicite una copia de la respuesta final a su solicitud, sea esta positiva o negativa.

Pasos para apelar en caso de una negación

Si su solicitud de tratamiento especial es denegada, tiene derecho a apelar la decisión enviando una carta al Cuerpo de Servicios de Salud del ICE (IHSC). Esta carta debe ser clara y contener información específica para que su reclamo sea revisado:

Incluya su nombre completo y su número de identificación de extranjero (A#).

Escriba el nombre y la dirección del centro de detención donde se encuentra.

Mencione la fecha en que se le negó el servicio y describa el tratamiento o servicio que le fue negado.

Explique claramente por qué cree que la decisión debe ser cambiada y por qué necesita el tratamiento.

Dirección para enviar la carta de apelación:

ICE Health Service Corps Atención: Apelaciones – Nivel II, 500 12th St., SW, 2.º piso, apartado postal 5202, Washington, D.C. 20536.

Claves para proteger su salud en caso de retrasos

Anote la fecha y el motivo de cada consulta o solicitud médica. Incluya el nombre del miembro del personal que lo atendió y el resultado de la visita o la acción tomada.

Por ley, tiene derecho a solicitar y recibir una copia de su expediente médico completo. Este contiene su diagnóstico, los medicamentos que le recetaron, los resultados de pruebas y las citas programadas.

