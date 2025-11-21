¿Dónde comer arepas de chicharrón en Caracas?: van desde los 2 dólares y con variedad de rellenos

Suscríbete a nuestros canales

La arepa tiene un montón de estilos y preparaciones, una de las más queridas es de la chicharrón, que se puede acompañar hasta con tres contornos.

La característica principal de esta arepa es que el chicharrón va integrado a la masa, lo que la vuelve crujiente pero a la vez esponjosa como la tradicional.

Este plato también es acompañado por varios sabores, desde el típico queso blanco hasta unos más complejos como ensalada de gallina.

¿Dónde comprar arepas de chicharrón en Caracas?

En Caracas hay varias calles del hambre donde las arepas son una comida fija, como en Plaza Venezuela o Teatros, no obstante, hay locales donde la estrella es la arepa de chicharrón.

El local Cerdo y Sabor se encuentra en el Mercado Municipal de Chacao de miércoles a domingo y cuentan con seis rellenos.

De acuerdo a lo que indica su perfil en Instagram, hay arepas de chicharrón sin relleno por 1.5 dólares, las de queso guayanes o queso amarillo cuestan 5 dólares, al igual que la de ensalada de gallina y la de huevos de codorniz. Mientras que la arepa de chicharrón mixta tiene un costo de $ 6.

Los contornos de 7 dólares son de porkbelly o pernil con barbecue (bq).

Otra opción popular es Porkbelly Caracas, quienes se encuentran en Los Ruices.

El local ofrece arepas y empanada de chicharrón. El precio de cada una varía según su relleno.

La viuda, como se le llama a la arepa sola, cuesta un dólar y medio. La arepa de queso merideño tiene un costo de 2.5 dólares y la de "guayamano" es de $ 3.5.

También tienen una de jamón endiablado (o diablito) por tres dólares.

Por otro lado, tanto la arepa de queso amarrilo como la de chorizo cuestan $ 4.5. El precio de las arepas con porkbelly es de 6 dólares, el cual es chicharrón con carne ahumado, natural o al tambor. Ese también es el costo de la arepa con pernil.

La mixta de dos sabores cuesta 7 dólares.

¿Hay arepas especiales de chicharrón?

Arepas Bello Bello está ubicado en la avenida Andrés Bello en el centro de Caracas,

Aunque cuentan con una variedad de contornos como queso amarillo, pernil, reina pepiada, entre otros, tienen un menú especial por la temporada con la arepa de chicharrón navideña.

Esta viene rellena de asado negro con ensalada de gallina.

Los precios de las arepas van desde 5 dólares, más un dólar por cada relleno extra.

Cabe destacar que cada uno de los locales mencionados cuenta con delivery, como lo reflejan en sus perfiles de Instagram.