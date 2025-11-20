Caracas: ¿Es obligatorio dar propina? Conoce cómo se cuadra esta retribución por el servicio

Suscríbete a nuestros canales

La propina es una gratificación voluntaria que el cliente le otorga de forma voluntaria al mesonero en el restaurante, por buen servicio. Es una cultura que aún mantienen restaurantes en Caracas.

Los restaurantes no están obligados a cobrar el 10 %, algunos lo cobran, otros no, es una decisión del negocio. El 10 % de servicio está destinado a repartirse entre el personal.

“Cada negocio tiene su propia política. Hay quienes lo reparten entre el equipo de sala, de venta, o solo los de cocina y sala; otros lo reparten entre todo el equipo de trabajo. Son políticas o acuerdos internos”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela (Canares), Iván Puerta.

Acotó que en Caracas muchos restaurantes cobran el 10 %. La propina no es obligatoria, el cliente la da cuando considera el servicio recibido como excepcional. Al momento de pagar la cuenta debe preguntar si el 10 % está incluido, en caso de no estarlo, es decisión del cliente dejar algo extra a las personas que lo atendieron. La propina siempre se gana, no se pide.

Puerta aseguró que “no hay una ley que ampare a la propina. Hace muchos años, en una ley del trabajo estaba contemplado que todos los negocios, como bares, hoteles, restaurantes; cobraran el 10 %. Poco a poco se fue derogando y quedó la cultura que aún hoy se mantiene”.

Diferencia entre el 10 % de servicio y la propina

Puertas precisó que la diferencia entre el 10 % y la propina consiste en que “el 10 % está incluido en la cuenta y el negocio lo cobra para ser repartido entre su equipo de trabajo. Mientras que la propina es completamente opcional, el cliente lo da cuando el servicio es excepcional. Son dos cosas completamente distintas”, dijo.

La propina es un valor agregado que le aporta el cliente a la persona que lo atendió y siempre es opcional.

El presidente de la Asociación Venezolana de Consumidores y Usuarios (Avcu), Isaías Márquez, indicó que normalmente cuando un restaurante señala en su carta que incluye el 10 % del servicio, queda a discrecionalidad del consumidor dar la propina.

Agregó que “cuando el restaurante no cobra el 10 % de servicio, el consumidor por cortesía debe colaborar con la propina”.

No es obligatorio para el cliente dar propina

Aclaró que no es obligatorio dar la gratificación. Pagar la propina es un sinónimo de ser bien atendido, de estar a gusto en ese momento con el mesonero.

“Cuando el cliente pide la cuenta debe revisar, si le cobran el 10 %, ahí supuestamente ya está pagando la propina del mesonero”, afirmó.

Márquez señaló que no hay ninguna ley que ampare el pago de propina. Siempre fue tácito en cuanto al comportamiento del cliente. “El restaurante decide si quiere cobrarlo o no, pero no está implícito en la ley”.

Comentó que normalmente cuando el dueño de un negocio cobra el 10 %, le garantiza esa propina al trabajador, y ese mesonero sabe que de esa cuenta a él tienen que dar el 10 %.

Acotó que la propina es un ingreso extra para el mesonero porque muchas veces ganan más por la propina que por el salario. Además, es un estímulo para dar un mejor servicio.

