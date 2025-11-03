Abren el nuevo Mundo Total de El Paraíso: clientes pueden comprar con financiamiento

Suscríbete a nuestros canales

Mundo Total inauguró una nueva sede en El Paraíso que cuenta con cinco niveles, siendo uno de los más grandes de la capital.

Se encuentra donde anteriormente estaba Traki, a pocos metros del Centro Comercial Multiplazas El Paraíso.

El evento de apertura contó con la presencia de la reconocida actriz venezolana Daniela Alvarado, quien fue presentada oficialmente como la nueva imagen de la marca y fue musicalizado por la Banda Show Francisco de Miranda.

Foto: María Isabel Rangel

¿Qué se puede encontrar en Mundo Total?

En la planta baja, los clientes encontrarán una sección extensa de belleza, con maquillaje, perfumería, entre otros. Ese nivel comparte espacio con los productos esenciales para el hogar y la sección dedicada a la decoración de Navidad, con árboles, bambalinas, luces, y todos los elementos decorativos.

Foto: María Isabel Rangel

En el primer nivel se combinan una gran variedad de juguetes con la línea de productos para la cocina y electrodomésticos de gran tamaño, como lavadoras, neveras, freidoras de aires, licuadoras, y demás electrodomésticos.

Foto: María Isabel Rangel

Por otra parte, el segundo nivel está dedicado al diseño de interiores, albergando una amplia gama de artículos de decoración, que van desde alfombras hasta sillas. Este piso también cuenta con secciones especializadas para accesorios de baño y cocina.

Los niveles superiores se centran en la moda. El tercer nivel está dedicado al vestuario de caballeros, con un catálogo que incluye pantalones, zapatos, franelas y chaquetas. Al igual que otros pisos, destina un área a la temática decembrina, con artículos como pijamas y suéteres de Navidad.

Finalmente, el cuarto nivel es para la ropa de damas. Aquí se puede encontrar ropa tanto de estilo casual como de Navidad con los clásicos "ugly sweaters" (suéteres feos). Hay franelas desde los 10 dólares y vestidos desde los $ 20.

Compras con financiamiento

La nueva sede de Mundo Total en El Paraíso dispone de aproximadamente 20 cajas para agilizar el proceso de pago y, al igual que sus otras tiendas, cuenta con CrediTotal.

Este método de pago exclusivo de Mundo Total en el cual el cliente realiza un pago inicial del 50 % del costo del producto y luego liquida el saldo en varias cuotas quincenales.

Para optar por esta financiación, los interesados deben ser venezolanos y mayores de edad. Además, deben presentar su cédula de identidad laminada, vigente y en buen estado, así como tener a mano un celular inteligente con conexión a internet, un número de contacto activo para WhatsApp y SMS, y un correo electrónico. Es importante contar una referencia bancaria que muestre los 20 dígitos de la cuenta.

El incumplimiento en las fechas de pago del crédito generará una penalización de dos dólares por cada cuota en mora, de acuerdo a sus políticas.

Foto: María Isabel Rangel