Salió reemplazo al Traki de El Paraíso: confirman inauguración de mega tienda por departamento

La tienda por departamentos Mundo Total, abrirá este 01 de noviembre, su nueva sucursal en la parroquia El Paraíso, Caracas.

Esta nueva sede estará ubicada en el antiguo Traki, diagonal al centro comercial Multiplaza, avenida José Antonio Paez. La inauguración contará con diferentes actividades para todas las edades y ofertas.

"La celebración comienza temprano con una invitada de lujo. Estaremos acompañados por la reconocida actriz Daniela Alvarado, quien será la presentadora oficial de la inauguración de nuestra nueva tienda Mundo Total El Paraíso de 10:00 A.M. a 12:00 P.M", detalló Mundo Total.

Mundo Total es una cadena de tiendas por departamentos con más de 28 años de trayectoria en Venezuela. Ofrece una amplia variedad de productos para la familia y el hogar, con más de 60 tiendas en todo el territorio nacional y una tienda en línea, TuMundoTotal.com.

