Fallece reconocida actriz venezolana: la sonrisa eterna de Radio Rochela

En un triste desenlace, la actriz venezolana Hilda Fuenmayor falleció a causa de un cáncer abdominal que durante meses fue desgastando su salud.

La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial en Instagram, donde familiares y allegados expresaron su dolor y enviaron condolencias al gremio artístico.

Una vida dedicada al arte y la enseñanza

Hilda Fuenmayor nació en Caracas el 4 de septiembre de 1971. Desde muy joven, mostró inquietudes artísticas que la llevaron a formarse en teatro, danza y modelaje. Su talento la catapultó a participar en el legendario programa de humor televisivo Radio Rochela, donde se ganó el cariño del público con su carisma, elegancia y capacidad de transformar cada sketch en un momento memorable.

Más allá de la pantalla

Pero Hilda no fue solo una figura frente a las cámaras. También desarrolló su vocación pedagógica al formarse como psicopedagoga. Su convicción: el arte y la enseñanza pueden caminar juntos para transformar vidas. En su trayectoria, combinó la actuación con la sensibilidad por la educación, dejando una huella doble: en quienes la vieron actuar y en quienes la conocieron más de cerca.

Un legado que trasciende

La partida de Hilda deja un vacío tanto en quienes disfrutaron su trabajo televisivo como en los que la conocieron como educadora. Su paso por la televisión venezolana, en un momento en que los hogares se congregaban frente al televisor para reír con programas como Radio Rochela, la convierte en parte de una generación que marcó la cultura popular del país. Su risa, su entrega y su vocación permanecen como legado.

Fue una mujer que supo iluminar escenarios y aulas, que unió el humor con la enseñanza, y que hoy deja un silencio en el estudio y muchas memorias en los hogares.

