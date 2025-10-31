Luto en Hollywood: fallece el actor de “El príncipe de Bel-Air” Floyd Roger Myers Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Floyd Roger Myers Jr., actor conocido por su participación en la serie "El Príncipe de Bel-Air" y en la miniserie "The Jacksons: An American Dream", falleció a los 42 años. El deceso ocurrió en la madrugada del miércoles en su residencia ubicada en Maryland, Estados Unidos, a causa de un ataque al corazón.

Myers Jr. formó parte del reparto de una de las comedias televisivas más emblemáticas de la década de 1990, compartiendo créditos con Will Smith. Su trabajo en la industria del entretenimiento, aunque no masivo, dejó una huella en la memoria de los espectadores que crecieron con estas producciones.

Reacciones y homenajes

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por una publicación en el perfil oficial de AOL en redes sociales, donde se compartió un sentido homenaje al actor. El mensaje, que ha comenzado a circular entre seguidores y medios, destaca su contribución a la cultura pop de los años 90.

Hasta el momento, no se han difundido declaraciones oficiales de su familia directa o representantes sobre las circunstancias exactas de su muerte o sobre los planes para su funeral. La información disponible indica que su deceso fue repentino, sorprendiendo a quienes lo conocían.

El actor será recordado por su participación en producciones que marcaron a toda una generación, consolidándose como parte del elenco de programas que continúan vigentes a través del streaming, manteniendo viva su memoria y su trabajo en la pantalla.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube