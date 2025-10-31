¡Cambios en el Miss Universo! El certamen nombra a un nuevo CEO: conoce quien asumirá el rol

Suscríbete a nuestros canales

La organización Miss Universo anunció este jueves el nombramiento del guatemalteco Mario Búcaro como su nuevo director ejecutivo (CEO), tras la conclusión del mandato de la empresaria tailandesa Ann Jakrajutatip el pasado 20 de junio. El cambio se produce en el marco de una reestructuración del consejo de administración de JKN Global Group en Tailandia, propietaria de la franquicia.

Búcaro no es un rostro nuevo en la organización, ya que desde enero de 2024 se desempeñaba como vicepresidente de Relaciones Internacionales, cargo desde el cual ya mantenía una relación estrecha con las operaciones del certamen. Su transición a la dirección ejecutiva busca dar continuidad a los proyectos en marcha.

Objetivos y compromisos del nuevo liderazgo

Según el comunicado oficial publicado en el portal de Miss Universo, Búcaro reforzará el compromiso de la organización con "la excelencia y la inclusión" mientras mejora su alcance global. Sus principales líneas de acción incluirán el fortalecimiento de colaboraciones internacionales y la ampliación de la presencia de la organización en América, Europa, Asia, el Caribe y África.

El nuevo CEO también trabajará para "enriquecer la experiencia de las candidatas" manteniendo la integridad y equidad del proceso, y ampliará las iniciativas de impacto social de la organización con programas de empoderamiento femenino y desarrollo de liderazgo mediante innovación y responsabilidad social.

Miss Universo 2025

El nombramiento de Búcaro se produce en un momento crucial para la organización, con las candidatas ya llegando a Tailandia para la concentración de este 2025. La actual reina, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca, coronará a su sucesora en la gran final programada para el jueves 20 de noviembre.

La transmisión del evento será a través de la cadena Telemundo y contará con la animación de Jaqueline "Jacky" Bracamontes y Danilo Carrera, manteniendo la tradición de contar con presentadores de reconocida trayectoria en la televisión hispana.

La llegada de Mario Búcaro a la dirección ejecutiva de Miss Universo marca un hito significativo al ser el primer CEO de origen hispano en asumir el cargo en años recientes. Su experiencia previa en relaciones internacionales dentro de la misma organización le proporciona un conocimiento profundo de las dinámicas del certamen.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube