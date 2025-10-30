Stephany Abasali conquista Tailandia antes del Miss Universe: su ensayo de pasarela se vuelve viral

Suscríbete a nuestros canales

Stephany Abasali aterrizó en Tailandia para representar a Venezuela en el Miss Universe 2025 con la energía de quien ya está lista para competir. Su presencia marca una apuesta clara de la organización venezolana para este certamen internacional.

La joven reina demostró que este viaje no es sólo para desfilar, sino para mostrarse desde la primera semana como una mujer que tiene claros sus objetivos y sabe lo que quiere, la expectación crece y ella ha respondido con profesionalismo y estilo.

Viral en redes: el ensayo que dio que hablar

Este jueves circuló un video que se hizo viral en el que Abasali ensaya su pasarela con una combinación que llamó la atención: un enterizo alicrado negro con medias, tacones a juego, y por encima un corset negro que acentuaba su figura. Su maquillaje estaba impecable, el peinado con ondas elegantes y una mirada de ternura y la sensualidad.

En la descripción del clip escribió:

“Hoy camino de la mano de ustedes, llevando la fuerza de mi país en cada paso”, El entrenamiento quedó registrado y habla de su compromiso con la corona.

Actitud de competencia y sello personal

La pasarela de Stephany no fue cualquier ensayo. Cada paso, cada giro, y la fluidez de su caminata reflejan horas de preparación. Ella con todo su estilo comunica una presencia que se impone. Esa mezcla entre elegancia, firmeza y naturalidad le da un sello propio que la diferencia.

La venezolana muestra que no solo viene a participar, sino a destacarse y su actitud demuestra que está lista para el reto que representa el Miss Universe.

Rumbo a la noche más esperada

Con su presencia en suelo tailandés y listos los ensayos, Stephany Abasali entra en la fase definitiva de la competencia. Las cámaras, los medios y el público latino esperan ver una actuación que combine belleza, mensaje y carisma. Venezuela confía en ella y ella corresponde con profesionalismo.

Este video viral de ensayo es solo el primer anticipo. Lo que viene es la gran noche: preparación, Miss Venezuela, mirada al objetivo, y el mundo observando.

