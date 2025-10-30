Escándalo legal entre las Estefan: arrestos y presunta violencia doméstica afectan a una integrante de la familia ¿De quién se trata?

Suscríbete a nuestros canales

Miami se convirtió en escenario de un polémico incidente que involucra a Emily Estefan, cantante e hija de la famosa pareja musical, y su pareja de años, la artista cubanoestadounidense Gemeny Hernández.

Según documentos judiciales, el martes pasado Hernández fue arrestada tras un altercado que incluyó golpes, forcejeos y robo menor, dejando a la comunidad y a los fans en shock. La noticia ha puesto bajo los reflectores nuevamente a la pareja, que siempre se ha mostrado abierta en medios y redes sociales.

La pelea a puertas cerradas

El informe policial señala que Emily Estefan declaró que Hernández le arrebató el teléfono móvil y la golpeó con él, provocándole contusiones y arañazos en el cuello. Después de varios minutos de confrontación, la cantante logró recuperar su teléfono y llamar a emergencias, más tarde durante las declaraciones, Hernández admitió haber participado en la confrontación física.

Arresto y seguimiento judicial

Tras el incidente, Hernández fue ingresada al Turner Guilford Knight Correctional Center y posteriormente liberada tras pagar una fianza de 3.000 dólares. Los cargos por robo con violencia y agresión menor permanecen activos, mientras el caso continúa en investigación por parte de las autoridades de Miami-Dade.

En redes también circula un video de Emily Estefan hablando con la juez a cargo solicitando que liberen a su novia pues ella no esperaba que la detuvieran.

El seguimiento judicial de este caso será clave para determinar cómo se resuelve la situación y si habrá repercusiones mayores para Hernández.

Una pareja siempre bajo los reflectores

Emily y Gemeny han mostrado públicamente su relación a través de redes sociales y del pódcast “In Our Own World”, dedicado a música, identidad y diversidad. Sin embargo, este episodio marca un giro inesperado.



