El miss Venezuela se reinventa: la Gala de Bandas Especiales trae sorpresas en el escenario nunca antes vistas

La temporada de la belleza vive su punto más alto con la Gala de Bandas Especiales del Miss Venezuela 2025, una de las veladas más queridas por el público y la antesala perfecta para conocer a las futuras reinas.

Durante una entrevista en Portadas al Día, el director artístico y creativo del certamen, Harry Levy, adelantó que esta noche el público será testigo de una producción completamente renovada, con momentos que marcarán historia dentro del concurso.

“Estamos felices porque esta gala es para el público. Ellos han sido el jurado, los que nominan, votan y eligen a las ganadoras. Es muy bonito ver cómo se involucran con sus favoritas y disfrutan de todo el proceso”, comentó Levy.

Moda, alfombra y grandes invitados

El espectáculo será transmitido por Venevisión a partir de las 8:00 p.m., con un pre-show en streaming desde las 7:30 p.m. por el canal oficial de Miss Venezuela en YouTube, conducido por la Miss International 2023, Andrea Rubio.

Levy reveló que esta edición contará con 18 categorías especiales patrocinadas por diferentes marcas, y una alfombra de lujo donde las celebridades y artistas invitados deslumbrarán con sus mejores looks.

“Nos encanta el show, y la alfombra no puede faltar. Las misses, los artistas, todos se preparan muchísimo para verse espectaculares. La moda es parte de nuestra identidad y queremos celebrarla”, dijo el creativo, quien promete una producción llena de ritmo, color y elegancia.

El regreso del traje de baño… y otras sorpresas

Entre las novedades que más emoción generaron está la aparición de las candidatas en traje de baño, algo que no se veía desde hace años en un evento oficial del Miss Venezuela.

“Sí, las misses saldrán en traje de baño por primera vez en una gala televisada. Están muy entusiasmadas, y para nosotros era importante recuperar ese momento clásico con una visión moderna y elegante”, explicó Levy.

Además, habrá segmentos musicales, fotografías inéditas y una canción que ya el público se sabe de memoria, “Queremos que la gente se emocione, cante y viva la experiencia de una forma distinta”, añadió.

Una competencia que se pone más intensa

Levy confesó que esta gala marcará un antes y un después en la competencia:

"Hasta ahora todo ha sido compañerismo, pero después de esta noche empieza la verdadera rivalidad. Solo algunas serán favorecidas, y eso cambia el juego”.

El creativo aseguró que el ambiente entre las 25 candidatas ha sido orgánico y auténtico, pero que tras la entrega de bandas “la competencia se pondrá sabrosa”.

Nuevas bandas, nuevos patrocinantes y más votos que nunca

El Miss Venezuela también se renueva con la inclusión de nuevas bandas y patrocinantes,

“Estamos muy agradecidos con todos los aliados que creen en el Miss Venezuela como plataforma de visibilidad, no solo para las participantes sino también para las marcas que se unen al evento".

El público sigue teniendo un papel fundamental: más de 160 mil personas ya han votado en las distintas categorías, y las votaciones continúan abiertas hasta poco antes del inicio de la gala. “Los votos de última hora también cuentan, y las candidatas sienten ese apoyo. Les pedimos que sigan votando con empatía y cariño, porque todas están dando lo mejor de sí”, expresó.

Una noche para celebrar el talento venezolano

Con todo listo para el gran evento, Harry Levy invitó al público a no perderse la transmisión y a disfrutar de una gala que promete ser una de las más innovadoras y comentadas de los últimos años.

“Esto no es solo un concurso, es una tradición que une generaciones. El Miss Venezuela sigue siendo una vitrina para mostrar el talento, la belleza y el esfuerzo de nuestras mujeres. Esta noche, la emoción está garantizada”, concluyó.

