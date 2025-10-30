Dread Mar I anuncia su regreso a Venezuela como parte de la gira "20 años Tour": conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El artista argentino Dread Mar I confirmó su presentación en Venezuela como parte de su Gira Internacional "20 años Tour". El concierto se realizará el 13 de diciembre de 2025 en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en Caracas.

Esta visita marca el regreso del músico al país después de anteriores presentaciones, ofreciendo la oportunidad de escuchar temas que forman parte de su trayectoria a lo largo de dos décadas. Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través del portal www.maketicket.com.ve.

Repertorio y trayectoria musical

Dread Mar I, cuyo nombre real es Mariano Javier Castro, es reconocido en el ámbito del reggae en español por temas como "Tú sin mí", "Hoja en blanco", "Árbol sin hojas" y "Sálvame". Su música incorpora elementos del reggae tradicional con influencias del caribe y sonidos argentinos.

El concierto en Caracas incluirá canciones de sus diferentes producciones discográficas, abarcando los 20 años de carrera que celebra con esta gira internaciona. Su estilo musical se caracteriza por letras que abordan temas sociales y relaciones personales.

Organización y producción del evento

La producción del evento está a cargo de TuEvento, empresa con experiencia en la organización de conciertos en Venezuela. Los organizadores disponen de la terraza del CCCT como espacio para el concierto, un lugar utilizado anteriormente para presentaciones musicales.

Los interesados pueden obtener información adicional sobre el evento a través de las redes sociales del productor (@tueventopl en Instagram) y el portal de venta de entradas. El concierto forma parte de una serie de presentaciones que el artista realizará en diferentes países como parte de su gira.

Contexto de la gira internacional

La gira "20 años Tour" conmemora las dos décadas de carrera musical de Dread Mar I, quien inició su trayectoria en Argentina y ha consolidado presencia en países de América Latina. El músico ha mantenido una producción constante de álbumes y presentaciones en vivo durante estos años.

Su visita a Venezuela se enmarca en un contexto de reactivación de conciertos internacionales en el país, con artistas que incluyen fechas caraqueñas en sus giras por la región. El concierto representa una oportunidad para que seguidores venezolanos escuchen en vivo temas que forman parte del repertorio del artista.

