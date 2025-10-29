Juntos en las buenas y en las malas: de esta manera Alessandra Villegas le demuestra su amor a Daniel Sarcos

Suscríbete a nuestros canales

La pareja de venezolanos, Daniel Sarcos y Alessandra Villegas, ha demostrado que su sólida relación se extiende más allá de los reflectores, acompañándose mutuamente incluso en los momentos más personales relacionados con la salud.

A través de sus redes sociales, el presentador y la conductora fueron vistos acudiendo a una consulta médica, un gesto que subraya la unidad y el apoyo que ha sido clave en su relación de más de una década.

"Ser unidos es una vaina , pero otra es ponerte la batica juntos!!! Que bajo he caído", escribió Daniel Sarcos en la publicación de Instagram. "Familia que va al médico junta, permanece unida", agregó en el video.

Aunque la razón específica de la visita no se ha revelado como una primicia de última hora, este tipo de salidas recuerdan los retos de salud que la pareja ha enfrentado.

Recordemos que, a principios de este año, Daniel Sarcos se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera, un proceso del cual ha compartido detalles, destacando el rol fundamental de Alessandra Villegas en su recuperación. En aquel momento, la propia Villegas expresó públicamente que las situaciones de salud los impulsaron a repensar y fortalecer su compromiso mutuo.

