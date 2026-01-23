Canal i inicia con fuerza su temporada de estrenos 2026

Suscríbete a nuestros canales

Canal i apuesta a la producción cinematográfica nacional con el impulso de un ciclo de estrenos fílmicos que engalanarán la pantalla durante todo el año. Exclusivo, y tras cerrar una importante alianza con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía CNAC, el ciclo inicia con la difusión de "Alí Primera, la película" este miércoles 28 de enero a las 5 de la tarde en el marco de la celebración del día nacional del cine.

Con este estreno, Canal i espera impulsar una programación más versátil, dando cuenta al televidente de su interés en llegar a más hogares y diversificar su oferta.

"Alí Primera, la película"

Dirigida por Daniel Yegres, la cinta presenta una biopic inspirada en la vida y obra del músico y activista revolucionario Alí Primera (1941 - 1985).

Rodada en 36 días, con un elenco de casi 800 actores, es obra de la casa productora Humana Cine como un homenaje el cantautor venezolano que forma parte de la identidad del país.

No se pierda la gran oportunidad de verla, por primera vez en televisión en Canal i:

Poesía y séptimo arte

Con una estructura narrativa no lineal, que recoge aspectos destacados de la vida y obra de Primera, la trama se inspira en el tema "Canción para acordarme". Desde allí, Yegres impulsa su estructura poética con saltos temporales que llevan al espectador a construir su propia cronología.

Los orígenes humildes y la transformación de Alí en símbolo de resistencia popular se descubren, como parte de los aspectos personales e ideológicos que inmortalizaron al artista revolucionario, cuyos temas se elevaron a himnos de protesta y conciencia social en toda Latinoamérica. Vigentes hoy más que nunca.

Cuatro actores representan al líder del movimiento de la canción necesaria, en diferentes etapas, con Eduardo González a la cabeza, quién también participó en el desarrollo del guion y la banda sonora.

Yegres fusiona así en su obra: arte, historia y lucha desde una mirada íntima que da cuenta de su constante admiración Alí Primera.

“Alí Primera, La película”, fue el primer filme producido por la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida y obtuvo reconocimientos internacionales el año pasado como: "Mariposa de Diamante" del Premio Abierto de Cine Euroasiático en la categoría "Mejor película no euroasiática" en Moscú, Rusia; o el Premio a la Mejor Banda Sonora para Largometraje en el Festival Internacional de Cine de Minsk “Listapad” (Bielorrusia).

