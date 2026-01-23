Conozca las ciudades que visitará Harry Styles en su gira de conciertos

El cantante Harry Styles anunció su siguiente gira mundial ‘Together, Together’ en la que la Ciudad de México es una de las siete metrópolis que recorrerá el artista que vuelve a suelo mexicano después de haber triunfado con ‘Love On Tour’ en 2022.
El compositor confirmó que ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana el 31 de julio y 1 de agosto de este año.
La expectativa sobre este concierto entre sus seguidores es alta, ya que Styles lanzará su cuarto y esperado álbum ‘Kiss All The Time, el próximo 6 de marzo.
Este es su primer disco después de 4 años, por lo que resonará como algo nuevo en esta gira en la que Latinoamérica tiene presencia en México y Brasil, donde ofrecerá dos conciertos en São Paulo.
Además de tocar en dos de las ciudades más grandes de la región, el excomponente de One Direction estará en Ámsterdam, Londres, Nueva York, Melbourne y Sídney con 50 fechas que distribuirá entre los meses de mayo y diciembre, según un comunicado publicado por Ocesa.
La plataforma de entretenimiento también precisó que habrá invitados especiales de la talla de Jamie xx, Jorja Smith, Skye Newman, Robyn, Shania Twain, Fousheé y Fcukers.
La empresa también resaltó que los momentos más destacados para esta gira serán los 30 conciertos que ofrecerá en el Madison Square Garden de Nueva York, sus únicas presentaciones en Estados Unidos.
Styles consolidó su carrera en solitario luego de abandonar la ‘boyband’ británica One Direction en 2016 y, un año más tarde, debutó con su álbum homónimo, ‘Harry Styles’, para después continuar en 2019 con ‘Fine Line’ y, por último, con ‘Harry´s House’ (2022).
Este último trabajo discográfico le valió numerosos reconocimientos a nivel global, como tres premios Grammy, incluido el de Mejor álbum del año, un galardón que también obtuvo en los premios Brit de la música británica.
Con ‘Together, Together’ reaparece a lo grande, así como con lo que será su nuevo disco de 12 canciones producido por su habitual colaborador el británico Kid Harpoon, reseñó la agencia EFE.
