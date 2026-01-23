Conozca las ciudades que visitará Harry Styles en su gira de conciertos

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Harry Styles anunció su siguiente gira mundial ‘Together, Together’ en la que la Ciudad de México es una de las siete metrópolis que recorrerá el artista que vuelve a suelo mexicano después de haber triunfado con ‘Love On Tour’ en 2022.



El compositor confirmó que ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana el 31 de julio y 1 de agosto de este año.



La expectativa sobre este concierto entre sus seguidores es alta, ya que Styles lanzará su cuarto y esperado álbum ‘Kiss All The Time, el próximo 6 de marzo.



Este es su primer disco después de 4 años, por lo que resonará como algo nuevo en esta gira en la que Latinoamérica tiene presencia en México y Brasil, donde ofrecerá dos conciertos en São Paulo.



Además de tocar en dos de las ciudades más grandes de la región, el excomponente de One Direction estará en Ámsterdam, Londres, Nueva York, Melbourne y Sídney con 50 fechas que distribuirá entre los meses de mayo y diciembre, según un comunicado publicado por Ocesa.

