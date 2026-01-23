Miss Universe 2025, Clara Vegas, celebra un su cumpleaños hoy: rodeada de belleza, amigas y momentos virales comparte cómo se prepara

Suscríbete a nuestros canales

Este 23 de enero, el foco del universo miss vuelve a posarse sobre Clara Vegas, quien celebra su cumpleaños en la previa al Miss Universe 2025. Lejos de pasar desapercibida, decidió compartir con sus seguidores cómo se preparó para su día especial, combinando glamour, complicidad con amigas y una serie de momentos espontáneos que rápidamente se volvieron virales.

Desde un día antes, la Miss dejó claro que quería lucir aún más radiante. A través de videos y apariciones públicas, mostró que su cumpleaños no solo sería una celebración personal, sino también una experiencia compartida con quienes siguen de cerca cada paso de su reinado.

Retoques de belleza antes del gran día

La jornada previa a su cumpleaños comenzó en un salón de belleza, donde Clara fue vista dedicándose tiempo a sí misma. Manicure impecable, retoques en el cabello y una actitud relajada marcaron este momento, que muchos interpretaron como el inicio oficial de su celebración.

Las imágenes no tardaron en generar reacciones, con seguidores destacando lo natural y cercana que se mostró la Miss Venezuela 2025 mientras se preparaba para su día. Más que un simple arreglo estético, el momento reflejó la importancia que le da a cada detalle, incluso en los instantes más cotidianos.

¿Pre cumpleaños entre misses?

Tras culminar su cita de belleza, Clara se reunió con sus colegas Valeria Di Martino, Mística Núñez, Gabriela Villegas y Kelly Maita, protagonizando un encuentro que dejó mucho de qué hablar. Risas, complicidad y cámaras encendidas marcaron la reunión, que para muchos fue un pre cumpleaños no oficial.

Aunque ninguna confirmó abiertamente que se tratara de una celebración anticipada, la química entre ellas fue evidente. El ambiente relajado y festivo reforzó la imagen de un grupo unido que disfruta tanto fuera como dentro de los compromisos formales del mundo miss.

Trends virales, acentos y momentos épicos

Durante el encuentro, las misses se sumaron al trend viral que recuerda el momento en que Clara se equivocó en el certamen y dijo “inspiranza”, tomándolo con humor y convirtiéndolo en un guiño cómplice para sus seguidores. El video no tardó en circular, generando risas y comentarios positivos.

En otro clip, Clara bromeó diciendo que estaba aprendiendo a hablar “maracucho” como Valeria Di Martino. Valeria respondió entre risas que Clara confunde el maracucho con el acento cubano, aunque aseguró que aprende rápido. El grupo continuó ensayando y recreando un antiguo video viral de un niño discutiendo con una niña por otro niño, calificando el momento como épico. Incluso adelantaron que subirán videos semanalmente, ya que Clara tiene muchas ganas de visitar el Zulia y mezclarse muy bien, mientras Valeria aseguró que para su cumpleaños todas están invitadas a su casa.

Un cumpleaños entre brillo y recuerdos

Ya en su día especial, Clara compartió una historia junto a su maquillador, donde se les ve retocando y perfeccionando su look, confirmando que el glamour no se detiene ni siquiera en su cumpleaños. La escena dejó ver a una reina de belleza comprometida con su imagen, pero disfrutando cada instante.

La celebración continuó con una serie de fotografías de su infancia y antiguas fiestas de cumpleaños, un gesto cargado de nostalgia que conectó emocionalmente con sus seguidores. Entre recuerdos, risas y belleza, Clara Vegas celebró un nuevo año de vida reafirmando que su reinado se vive con autenticidad, cercanía y mucha personalidad.

