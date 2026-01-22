Los Oscar 2026 ya tienen nominados: ‘Sinners’ encabeza con récord histórico

Suscríbete a nuestros canales

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer oficialmente la lista de nominados para los Premios Oscar 2026, en una jornada que volvió a colocar a la industria cinematográfica global bajo los reflectores. La ceremonia está programada para el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con el comediante Conan O’Brien como anfitrión por segundo año consecutivo. Este anuncio marca el inicio formal de la temporada de premios y revela una mezcla de títulos consagrados, nuevos favoritos y diversidad narrativa en las principales categorías.

Récord y sorpresas: Sinners encabeza las nominaciones

En una de las cifras más destacadas del día, la película Sinners lideró las nominaciones con un total sin precedentes, superando cualquier récord de nominaciones anterior en la historia de los Oscar. La producción obtuvo candidaturas en categorías clave como Mejor Película, Mejor Director y varias categorías de actuación y técnica, consolidándose como una de las prioridades de la Academia este año.

Aunque el número exacto de candidaturas varía ligeramente según los conteos de medios, Sinners aparece consistentemente en la cúspide de los títulos con mayor presencia en la lista de nominados, reflejando el apoyo de votantes en distintas ramas de la Academia.

Nominados por Mejor Película

La categoría de Mejor Película, tradicionalmente la más esperada, incluye un grupo diverso de producciones que representan distintos estilos y géneros cinematográficos. Las diez películas nominadas en esta categoría son:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

La presencia de estos títulos confirma el interés de la Academia por reconocer tanto propuestas de alto perfil como trabajos más personales o de autor, marcando una competencia variada de cara a la ceremonia principal.

Actuaciones, dirección y demás categorías estelares

En Mejor Actor, la competencia reúne a intérpretes reconocidos de la industria. Entre los candidatos están Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por One Battle After Another, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Sinners y Wagner Moura por The Secret Agent.

La lista de Mejor Actriz confirma también nombres destacados como Jessie Buckley por Hamnet, Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Sentimental Value y Emma Stone por Bugonia.

En la categoría de dirección, figuras como Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Joachim Trier (Sentimental Value) y Ryan Coogler (Sinners) figuran entre los nominados, reflejando una mezcla de voces establecidas y autorales.

Diversidad de categorías y presencia internacional

Además de las opciones en las secciones principales, las nominaciones abarcan apartados técnicos como guion original y adaptado, diseño de vestuario, sonido, efectos visuales y banda sonora, con títulos como Frankenstein, Hamnet y One Battle After Another entre los más representados.

En la categoría de Mejor Película Internacional, destacan producciones de diferentes regiones del mundo, entre ellas The Secret Agent (Brasil), It Was Just An Accident (Francia), Sentimental Value (Noruega), Sirât (España) y The Voice of Hind Rajab (Túnez), mostrando la amplitud del cine contemporáneo fuera del mercado anglosajón.

La lista completa también cubre cortos animados, documentales, cortometrajes en acción real y canciones originales, reflejando la amplia cobertura de los Oscar sobre distintos formatos audiovisuales.

Mirando hacia la gala del 15 de marzo

Con todos los nominados ya definidos, la atención de Hollywood, la crítica especializada y el público global se centrará en la preparación de la ceremonia del 15 de marzo de 2026, donde se entregarán las estatuillas doradas. La temporada de premios continúa con debates, predicciones y expectativas que definirán si los títulos más nominados cumplirán con las predicciones o si habrá sorpresas entre los ganadores.

