La actriz Brenda Bezares confiesa la extraña rutina facial que práctica según las sugerencias de Sebastián Ligarde ¿De qué se trata?

Brenda Bezares volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras confesar que sigue una rutina facial poco convencional basada en la orinoterapia. La revelación surgió durante una charla televisiva, donde la actriz explicó que esta práctica la aprendió de Sebastián Ligarde y que, desde entonces, la incorporó como parte de su cuidado personal. La declaración no pasó desapercibida y rápidamente desató reacciones divididas entre curiosidad, incredulidad y polémica.

La confesión que dejó a todos en silencio

Durante su participación en un programa de telerrealidad, Brenda Bezares relató con naturalidad que utiliza su propia orina como tratamiento facial. Según explicó, el procedimiento consiste en recolectarla en un recipiente y aplicarla cuidadosamente en el rostro con un algodón, siguiendo indicaciones precisas para evitar reacciones adversas en la piel. La actriz aseguró que se trata de una recomendación directa del cantante Sebastián Ligarde, quien le habría hablado de los supuestos beneficios del método.

La reacción de quienes escuchaban la confesión fue inmediata. Mientras algunos participantes mostraron sorpresa e incluso incomodidad, otros optaron por cuestionar la efectividad y seguridad de esta práctica. Aun así, Bezares defendió su decisión, afirmando que cada persona es libre de explorar alternativas que considere beneficiosas para su bienestar y apariencia.

Qué es la orinoterapia y por qué genera controversia

La orinoterapia es una práctica alternativa que consiste en utilizar la propia orina con fines cosméticos o terapéuticos. Sus seguidores aseguran que puede aportar beneficios a la piel debido a componentes como la urea, sustancia que sí se emplea, en versiones procesadas, dentro de productos dermatológicos comerciales. Sin embargo, la diferencia entre el uso cosmético formulado y la aplicación directa ha sido uno de los puntos más cuestionados por especialistas.

Desde el ámbito médico, la orinoterapia es catalogada como una pseudoterapia, ya que no cuenta con respaldo científico sólido que confirme sus beneficios. Diversos expertos advierten que la orina puede contener bacterias y residuos que, al entrar en contacto con la piel, podrían provocar irritaciones o infecciones, especialmente en personas con piel sensible o lesiones cutáneas.

Alimentación, hidratación y el debate que se abrió

Además del procedimiento, Brenda Bezares destacó que esta rutina debe ir acompañada de una alimentación balanceada y una adecuada ingesta de agua. Según explicó, mantener el cuerpo bien hidratado y con hábitos saludables sería clave para minimizar riesgos y, en teoría, potenciar los resultados del tratamiento.

¿Quién es Brenda Bezares y por qué es conocida?

Brenda Bezares es actriz, conductora y exreina de belleza mexicana. Alcanzó gran popularidad en los años 90 tras ganar el título de Señorita Nuevo León, lo que le abrió las puertas a la televisión. Posteriormente se consolidó como figura del entretenimiento al participar en programas, telenovelas y espacios de conducción.

En los últimos años, su nombre volvió con fuerza a la conversación pública por su participación en realities y por su matrimonio con el conductor y productor Mario Bezares, lo que la ha mantenido vigente dentro del mundo del espectáculo mexicano.

