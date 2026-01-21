El Ferxxo vuelve a sonar y no por Karol G: Luis Fonsi y Feid sorprenden al mundo con una colaboración

Suscríbete a nuestros canales

El 2026 empezó con una bomba musical: Luis Fonsi y Feid, dos de las figuras más poderosas del pop latino y la música urbana, unieron sus talentos por primera vez para presentar “Cambiaré”, una canción que mezcla la energía de la salsa con matices contemporáneos. La noticia fue revelada en vivo durante un evento en Puerto Rico, donde el anuncio en pleno escenario desató la euforia entre los asistentes y se viralizó rápidamente en redes sociales.

“Cambiaré”: ritmo, emoción y una historia de segundas oportunidades

Lejos de ser una colaboración común, “Cambiaré” se presenta como una celebración vibrante de ritmo y sentimiento. La canción combina elementos tradicionales de la salsa con una producción moderna que refleja la fusión única entre la sensibilidad melódica de Luis Fonsi y el estilo urbano de Feid, creando un sonido que invita tanto a bailar como a sentir.

La letra gira en torno al tema del arrepentimiento, el crecimiento personal y la voluntad de cambiar por amor, lo que le da una carga emocional profunda a pesar de su ritmo festivo y contagioso.

Un estreno acompañado de celebración visual

“Cambiaré” no solo se lanzó en todas las plataformas digitales, sino que también llegó acompañado de un video oficial filmado en Puerto Rico, que captura la energía del tema en diversas escenas que van desde la intimidad hasta momentos de celebración comunitaria.

La presentación previa al lanzamiento oficial fue uno de los puntos más comentados del evento, donde ambos artistas compartieron un adelanto ante una multitud que reaccionó con gritos, baile y aplausos, multiplicando la expectación en redes sociales.

Dos estilos, una misma fuerza creativa

Luis Fonsi, con más de dos décadas de carrera y responsable de éxitos históricos que han marcado generaciones, demuestra una vez más su versatilidad y ánimo de explorar nuevos territorios sonoros. Por su parte, Feid, reconocido por su influencia dentro del movimiento urbano latino, aporta frescura, ritmo y una perspectiva moderna que conecta con audiencias diversas.

La colaboración entre estos dos artistas simboliza no solo un encuentro de estilos la tradición y el pop latino de Fonsi con el flow urbano de Feid, sino también una apuesta por nuevos sonidos que reflejan la evolución de la música latina en 2026.

