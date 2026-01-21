Impactante video: influencer La Nicholette es interceptada por hombres armados en Culiacán

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del martes 20 de enero de 2026, Nicole Pardo Molina, mejor conocida en redes como La Nicholette, fue víctima de un presunto secuestro en el sector Isla Musala de Culiacán, Sinaloa. La creadora de contenido circulaba tranquilamente en su Cybertruck cuando un vehículo blanco cerró su paso y varios hombres armados descendieron para interceptarla.

El momento quedó registrado por la cámara interna de su camioneta y rápidamente se viralizó, generando preocupación y conmoción entre sus seguidores y la opinión pública.

Momentos de terror captados por la cámara

En el video se observa cómo La Nicholette desciende por unos segundos de su camioneta y forcejea con los sujetos, intentando resistirse mientras se aferra a la puerta del vehículo. Sin embargo, al ser encañonada, los agresores lograron subirla a otro automóvil, dejando la Cybertruck abandonada en la avenida.

El registro del incidente muestra la intensidad del forcejeo y la tensión que vivió la influencer, exponiendo la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a la delincuencia.

Quién es La Nicholette

La Nicholette es una influencer originaria de El Salado, comunidad que inspiró su apodo “La Muchacha del Salado” y un corrido que celebra su historia. Se ha destacado en redes sociales compartiendo su estilo de vida, moda y proyectos personales, convirtiéndose en una figura reconocida dentro de la comunidad digital y entre sus seguidores.

Su presencia mediática y su estilo de vida han generado miles de seguidores que ahora siguen con atención el desenlace de este suceso.

Reacciones y operativo en marcha

El incidente ha provocado indignación en redes sociales, con mensajes de solidaridad y llamados a las autoridades para garantizar la seguridad de la influencer. Las autoridades locales desplegaron un operativo para localizar a La Nicholette y asegurar el vehículo abandonado, aunque hasta el momento no se ha confirmado información sobre su paradero ni la identidad de los responsables.

