Roma se rinde ante Valentino: el último emperador de la moda italiana es despedido con capilla ardiente

Suscríbete a nuestros canales

Roma volvió a convertirse en escenario histórico este miércoles con la apertura de la capilla ardiente de Valentino Garavani, el diseñador italiano fallecido a los 93 años cuya figura marcó un antes y un después en la alta costura mundial. El homenaje, cargado de solemnidad y simbolismo, reúne a admiradores, especialistas de la moda y ciudadanos comunes que reconocen en Valentino a un creador irrepetible.

Un adiós solemne en el corazón de Roma

Desde primeras horas de este miércoles 21 de enero, el exterior de la capilla ardiente reflejó un ambiente de respeto absoluto. El silencio, solo interrumpido por pasos lentos y miradas emocionadas, acompañó la llegada de quienes deseaban despedirse del hombre que convirtió la moda italiana en un estandarte global.

Las imágenes del lugar muestran una Roma contenida y elegante, acorde al legado del diseñador. Flores, gestos de recogimiento y una atmósfera cargada de historia convirtieron el espacio en un punto de encuentro entre el duelo y la admiración colectiva.

Valentino, el nombre que se volvió imperio

Hablar de Valentino es hablar de una estética que trascendió tendencias y épocas. Su visión del lujo, marcada por la perfección en los cortes, el dominio del color y una elegancia casi ceremonial, lo consolidó como el último gran emperador de la moda italiana.

Su influencia se extendió mucho más allá de las pasarelas. Vistió a figuras icónicas del cine, la realeza y la política, pero también moldeó la forma en que el mundo entendió la alta costura como arte, disciplina y símbolo de poder cultural.

Un legado que conmueve al mundo

Entre los asistentes a la capilla ardiente destacan visitantes internacionales que viajaron hasta Roma para rendir homenaje al diseñador. Tal es el caso de Maetzin Contreras, mexicana que expresó su emoción al poder despedirse de una figura que, según sus palabras,

“hizo soñar a generaciones enteras a través de la moda”.

Su testimonio resume el impacto global de Valentino, un creador cuya obra no conoce fronteras. La presencia de admiradores de distintos países confirma que su legado no se apaga con su partida, sino que permanece vivo en cada prenda, en cada referencia estética y en la memoria colectiva de la moda contemporánea.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube