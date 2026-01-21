¡El caso se complica! Afirman que saldrán más denuncias para Julio Iglesias

Suscríbete a nuestros canales

La periodista que lideró la investigación que sacó a la luz las acusaciones de agresión sexual y trata contra Julio Iglesias revela nuevos detalles del caso. Elena Cabrera, en conversación con Alex Rodríguez, reveló que el caso está lejos de cerrarse, advirtiendo que “no todo lo que hemos sabido lo podemos publicar” y que pueden venir “más historias”. La entrevista desgrana el meticuloso trabajo de tres años, el clima de temor que rodeaba a las víctimas y la falta de respuesta del entorno del cantante.

“No habríamos puesto en juego nuestra reputación”

Cabrera, jefa de cultura de elDiario.es, fue contundente al defender la solidez del reportaje publicado el 13 de enero. “No habríamos puesto en juego nuestra reputación si no estuviéramos seguras de lo que tenemos”, afirmó durante la entrevista en Siéntese Quien Pueda. Su declaración más impactante fue una advertencia clara: el equipo periodístico sigue trabajando y es posible que surjan nuevos testimonios, algunos con “mayor carga emocional”.

Esta revelación se produce en un contexto de máxima tensión legal. La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ya ha recibido la denuncia formal y ha concedido a las dos exempleadas el estatus de testigos protegidos, mientras decide si abre una causa penal por delitos contra la libertad sexual y trata con fines de servidumbre.

Diez días para réplica sin respuesta

Cabrera detalló el estricto protocolo ético seguido antes de la publicación. El equipo contactó al entorno de Julio Iglesias, otorgándole un plazo amplio de diez días para ejercer su derecho a réplica ante una lista de preguntas detalladas y claras. “Fue decepcionante no recibir ninguna respuesta”, confesó la periodista. Este silencio contrasta con la negativa pública del cantante, quien días después, el 16 de enero, usó Instagram para tachar las acusaciones de “absolutamente falsas”.

La investigación original de elDiario.es y Univisión Noticias, publicada tras tres años de trabajo, recoge los testimonios de “Rebeca” y “Laura” (nombres ficticios). Ambas describieron un sistema de aislamiento, control laboral y agresiones sexuales por parte de Iglesias en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas durante 2021.

Así se silenciaba a las víctimas

Uno de los aspectos más reveladores de la entrevista fue la descripción del entorno que silenciaba a las mujeres. Cabrera explicó cómo el “nombre, la fama y la percepción pública” de Julio Iglesias actuaron durante años como un muro que hizo pensar a las posibles víctimas que no serían escuchadas. El mensaje implícito, según la periodista, era que “seguir con sus vidas era la única opción posible”.

Los testimonios publicados respaldan esta dinámica. Las mujeres relataron un régimen de trabajo forzado con jornadas de hasta 16 horas sin contrato ni días libres, revisión de sus teléfonos móviles y prohibición de salir de la propiedad o relacionarse entre ellas. “Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, declaró una de ellas.

El periodismo como puente hacia la justicia

Frente a este panorama de poder e impunidad, Cabrera destacó el rol del periodismo como “el puente”. El equipo se acercó a las mujeres para explicarles que existían herramientas legales y espacios seguros para contar su historia. Fue este proceso el que, según la periodista, les permitió romper el aislamiento y buscar justicia, inicialmente a través de las organizaciones Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional.

