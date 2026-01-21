“Ya casi no se me nota”: Gloria Trevi revela que sufrió una parálisis facial tras un impacto emocional muy fuerte

Suscríbete a nuestros canales

En una revelación que conmovió a sus seguidores, Gloria Trevi compartió por primera vez que enfrentó un grave episodio de salud. La artista de 56 años detalló en el podcast ChingonaMente, conducido por Adriana Gallardo, que hace aproximadamente dos meses sufrió una parálisis facial que mantuvo en absoluta reserva mientras completaba su recuperación. "La sangre se me disparó", describió la intérprete al recordar el momento de tensión que desencadenó el problema.

"La sonrisa se me hacía para abajo"

Durante la conversación, Trevi fue gráfica al señalar los efectos en su rostro. "Hace como dos meses tuve un episodio de parálisis facial, ya casi no se me nota", confesó, indicando el lado afectado. Aunque calificó su caso como "leve" en comparación con otros más graves, describió el síntoma más evidente: "Se me hacía la sonrisa para abajo". La cantante explicó que optó por guardar silencio en ese momento para enfocarse en su mejora y evitar alarmas, revelándolo solo ahora como parte de una reflexión personal sobre los límites del cuerpo.

Una "tormenta perfecta" de causas

El origen del problema no fue uno solo, sino la confluencia de varios factores. En primer lugar, un agotamiento físico extremo tras una agenda implacable. "Yo venía de una serie de conciertos. Luego grabé tres videos, luego tuve otro concierto", relató, describiendo la carga laboral que precedió al episodio. A esto se sumó una molestia física persistente: una infección en el oído que le causaba mucha comezón.

Sin embargo, el detonante final fue emocional. Trevi narró que una "impresión fuerte" —un impacto o susto inesperado— fue la gota que colmó el vaso. "Haz de cuenta que la sangre se me disparó y entonces eso me provocó que el músculo se tensara y perdiera movimiento un lado de mi cara", explicó con sus propias palabras. Esta combinación de estrés físico y emocional creó la "tormenta perfecta" que derivó en la parálisis.

Recuperación y una lección de vida

Afortunadamente, la evolución fue favorable y rápida. La artista aseguró que en la actualidad la parálisis "ya casi no se me nota" y que ha podido retomar el ritmo normal de su vida y trabajo. Más allá del susto, la experiencia le dejó una lección clara que quiso compartir con su público: la importancia de escuchar al cuerpo y no ignorar las señales de agotamiento extremo. Su testimonio sirve como una advertencia sobre los efectos del ritmo de vida acelerado, incluso para una figura acostumbrada a las altas exigencias.

La Fundación Ana Dalay como motor personal

La salud no fue el único tema íntimo que Trevi abordó. En la misma charla, habló de su labor filantrópica con la fundación Ana Dalay, creada en memoria de su hija fallecida. Aunque admitió enfrentar "un problema con el papeleo" que retrasa algunos trámites legales, reafirmó su compromiso inquebrantable. "A nombre de mi hija yo he ido a visitar cárceles, he ido a darles pláticas, he ido a llevarles alimentos... medicinas", declaró, mostrando cómo transforma su dolor en ayuda para mujeres y niños en situación vulnerable.

