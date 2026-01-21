Moa Rivera y Jerry Rivera lanzan el nuevo sencillo “La Carrera”

Suscríbete a nuestros canales

Moa Rivera y Jerry Rivera presentan su nuevo sencillo, “La Carrera”. La canción, que ya está disponible en plataformas, representa el primer proyecto musical que reúne a padre e hijo dentro de la salsa, generando expectativa entre los seguidores del género.

El concepto de la canción y el video

“La Carrera” relata una historia de rivalidad y confrontación entre dos personajes, utilizando una competencia de autos como metáfora central. Esta narrativa se traslada al video musical, grabado en una pista de Salinas, Puerto Rico, donde Moa y Jerry Rivera aparecen enfrentándose en una carrera.

Más allá de la temática de competencia, el lanzamiento destaca por ser la primera colaboración de los artistas como familia en una producción de salsa. El video muestra a ambos artistas compartiendo escenario.

Un lanzamiento con nuevos aliados

Con este proyecto, Moa Rivera inicia el año bajo la gestión de Edgar Andino, mánager de figuras como Chencho Corleone y el propio Jerry Rivera. Andino se encargará de la dirección estratégica de la carrera del joven cantante.

El sencillo “La Carrera” y su video oficial se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales desde el 16 de enero de 2026.

