¿Se terminó el amor entre Karol G y el Feid? confirman una ruptura discreta entre los artistas

Suscríbete a nuestros canales

Karol G y Feid, la pareja paisas que se convirtió en las más queridas de la industria musical, han confirmado su separación tras casi tres años de relación. La noticia, revelada por fuentes allegadas a ambos cantantes al portal TMZ, confirma los persistentes rumores que han circulado en redes sociales durante los últimos meses, donde los fans ya percibían un distanciamiento.

Una Ruptura Discreta y en Buenos Términos

De acuerdo con la información publicada, Karol G y Feid decidieron poner fin a su romance en privado, hace ya varios meses. Las fuentes consultadas fueron enfáticas en destacar el carácter pacífico de la decisión: “terminaron su relación de manera amistosa y se mantienen en buenos términos”. Este tono cordial contrasta con otras separaciones mediáticas y refleja la madurez con la que ambos han manejado este capítulo personal, priorizando su paz mental y sus exitosas carreras.

Hasta el momento, ni los representantes de Karol G ni los de Feid han emitido un comunicado oficial al respecto.

Una Historia que Nació de la Música

La relación entre Carolina Giraldo y Salomón Villada se forjó en los escenarios. Todo comenzó en 2021, cuando Feid fue el artista invitado para abrir los shows del Bichota Tour. La química profesional pronto dio un giro personal tras la colaboración en el éxito "FRIKI". Aunque los rumores eran intensos, no fue hasta 2023 que Karol G confirmó oficialmente la relación, describiéndola en entrevistas como un "capítulo positivo" y una "relación muy sana" donde ambos se entendían por compartir la misma profesión demandante.

Durante su tiempo juntos, se convirtieron en el pilar fundamental del otro. Karol G sorprendió a Feid en el cierre de su Ferxxocalipsis Tour en 2024, y él la acompañó en los momentos cumbre de su gira Mañana Será Bonito Tour. En marzo de 2024, Karol G hizo el "lanzamiento oficial" (hard launch) de la relación en redes sociales con una foto tomados de la mano.

¿Qué Sigue para los Dos?

La ruptura marca el fin de una era para los fans, pero profesionalmente, ambos artistas se encuentran en la cima de sus carreras. Karol G continúa la exitosa onda de su álbum Tropicoqueta (2025), mientras que Feid se consolida como una de las voces más influyentes del reguetón global.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube