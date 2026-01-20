¿Qué pasa con Verónica Castro? Familia de la cantante revela su estado actual de salud

Suscríbete a nuestros canales

La familia Castro ha decidido hablar ante el creciente mar de rumores. Cristian y José Alberto, hermanos de la actriz y cantante Verónica Castro, ofrecieron una declaración conjunta para despejar las versiones que han circulado en las últimas semanas sobre la salud de la estrella. Afirmaron que Verónica enfrentó una neumonía severa, está en recuperación y la familia pide respeto y evita por completo la palabra "cáncer".

Una neumonía que encendió las alarmas

En conversación con el medio TVNotas, los hermanos detallaron el origen de la preocupación. "Sí, estuvo muy enferma", confirmó Cristian Castro, dejando atrás cualquier intento de minimizar la situación. La primera actriz, de 74 años, contrajo una neumonía que requirió atención médica intensiva y un proceso de recuperación más lento de lo esperado, dada su edad.

"Eran rumores muy fuertes, muy feos", agregó José Alberto Castro, refiriéndose a las versiones que especulaban con diagnósticos mucho más graves.

"Está mejor, pero el proceso es lento"

La actualización sobre su estado ofrece una perspectiva optimista. "Afortunadamente ya está en su casa, está mejor, está recuperándose", afirmó Cristian. Sin embargo, hizo hincapié en la naturaleza gradual del proceso: "Es una persona mayor, entonces su recuperación es lenta, pero va muy bien".

José Alberto, por su parte, recordó el carácter privado de la artista. "Ella es muy reservada, le gusta vivir en la intimidad, sobre todo en estos momentos". Esta reserva, explican, fue en parte lo que alimentó la incertidumbre y permitió que los rumores crecieran sin control.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube