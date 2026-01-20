Blessed sorprende a sus fanáticos con una gran noticia: inicia un nuevo capítulo para el cantante

Suscríbete a nuestros canales

Blessd, uno de los cantantes de música urbana más populares de Colombia, sorprendió a sus fanáticos este 19 de enero con un anuncio que marca un antes y un después en su vida personal: será papá por primera vez junto a su novia, la influencer y modelo Manuela QM. La noticia fue compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el artista expresó su emoción y reflexión sobre este nuevo capítulo en su vida.

Con sus palabras, Blessd dejó claro que la llegada de su primer hijo representa una fuente de alegría, sanación y motivación, incluso después de enfrentar desafíos y críticas en su carrera y vida pública.

El mensaje que destapó todo

En su publicación, Blessd escribió:

"No tengo cicatrices ya sané los moretones, yo soy un guerrero, de haters tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones".

Quién es Manuela QM, la pareja del cantante

La futura madre, Manuela QM, es reconocida en Colombia por su trabajo como influencer y modelo, y cuenta con una gran comunidad de seguidores que han acompañado su vida personal y profesional. Su relación con Blessd se ha mantenido en la mira de los medios y fans desde que comenzaron a mostrarse públicamente, consolidándose como una pareja influyente dentro del entretenimiento y la cultura urbana.

El anuncio del embarazo confirma la solidez de su vínculo y abre un nuevo capítulo en sus vidas, mientras ambos se preparan para recibir a su primer hijo y equilibrar la maternidad/paternidad con sus carreras profesionales.

El anuncio de Blessd desató una ola de mensajes de cariño y felicitaciones de parte de colegas, amigos y fans. La noticia llega en un momento importante para el cantante, quien se encuentra consolidado en la escena urbana colombiana y ha visto cómo su música gana alcance internacional.

Ahora, además de enfocarse en su carrera, Blessd inicia una nueva etapa llena de responsabilidad, emociones y expectativas como futuro padre, abriendo una historia que promete inspirar y conectar aún más con su público.

