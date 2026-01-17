Las investigaciones avanzan: Nicolás Maduro Guerra revela detalles de la captura de su padre y Cilia Glores

Suscríbete a nuestros canales

A 11 días de la incursión de Estados Unidos en Venezuela, que dejó un saldo de más de 70 militares fallecidos y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, los organismos de inteligencia continúan recabando información sobre los sucesos del 3 de enero.

Así lo informó el diputado Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional (AN) e hijo del mandatario capturado, en una entrevista con Legitimate Targets News.

Aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) respondió a la agresión de forma contundente.

“Nos defendimos; la FANB respondió y alcanzó un helicóptero que está bajo investigación para determinar si llegó a su base o no. Estamos seguros también de que hubo crímenes de guerra; había heridos y ellos los ajusticiaron en el momento de la captura del presidente”, expresó Maduro Guerra, aunque evitó dar mayores detalles por tratarse de una investigación en curso.

La esperanza como motor

Respecto a lo vivido aquel 3 de enero, Maduro Guerra confesó haber sentido “tristeza y rabia” al conocer la noticia.

“Pero están vivos, y eso fue como la luz de la esperanza que nos ha empujado hasta el día de hoy”, enfatizó.

Afirmó que, pese a la gravedad de la situación, el Gobierno Nacional y el país se han mantenido cohesionados siguiendo el plan de contingencia diseñado por su padre.

“Es un escenario que Nicolás siempre nos advirtió. Lo primero que hicimos fue abogar por la unidad para mantener la institucionalidad y la paz. El país no se puede detener mientras luchamos para que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia”, concluyó.

