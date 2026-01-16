Delcy Rodríguez anuncia cambios en su gabinete: estos son los nuevos nombramientos

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este jueves una serie de cambios en el gabinete ministerial con el objetivo de seguir fortaleciendo diversas áreas de la gestión pública.

A través de su cuenta de Telegram, informó que el filósofo, escritor y comunicador Miguel Pérez Pirela ha sido designado como el nuevo ministro para la Comunicación e Información.

“Su formación académica, experiencia y convicción seguirán fortaleciendo la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela”, destacó la mandataria encargada.

Por su parte, Freddy Ñáñez, quien lideraba la cartera de Comunicación, asumirá ahora el Ministerio para el Ecosocialismo. Sobre esta nueva tarea, Rodríguez expresó: “Él tendrá la labor de seguir impulsando las políticas públicas para la protección de nuestra Pachamama y todo lo relacionado en materia ambiental”.

Asimismo, se anunció que Aníbal Coronado es el nuevo ministro para el Transporte, en sustitución de Ramón Velásquez Araguayán.

“Agradecemos el compromiso y el trabajo del compañero Ramón Velásquez Araguayán, quien ha estado al frente de esta cartera ministerial”, dijo Rodríguez.