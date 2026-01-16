Delcy Rodríguez dicta pautas para el uso de divisas: Los ingresos por venta de petróleo llegarán a la banca

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con los sectores productivos del país, para dictar pautas sobre el uso de la renta petrolera y el otorgamiento de créditos.

Durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, Rodríguez advirtió que no se deben cometer los mismos errores del pasado, con los ingresos en divisas por la venta de petróleo.

"Los ingresos que ya se están dando por venta de petróleo llegarán al Banco Central de Venezuela y a la banca privada para el mercado cambiario", anunció.

La presidenta advirtió que "tenemos que hacer un manejo eficiente de las divisas. Debe darse una sustitución estratégica de las importaciones y dar paso a una producción eficiente nacional".

Manejo eficiente de las divisas

Rodríguez instruyó que las divisas por concepto de renta petrolera se usen exclusivamente en sectores estratégicos, materia prima y bienes de capital. "Aprendamos del pasado", dijo.

"Muchas veces las divisas desplazan a los sectores nacionales y por eso debemos ser muy cuidadosos, lo sabe el equipo económico. Nuestra preocupación es que la divisas sean un impulsor de la economía nacional.

"No se convierta la renta petrolera en el distorsionador de la economía venezolana, si no que sirva de impulso de la economía", reiteró.

Pautas para el otorgamiento de crédito por parte de la banca nacional

Con respecto al crédito, la presidenta Encargada enfatizó la necesidad de sustituir las importaciones para diversificar la economía y permitir recuperar el crédito y "no queremos créditos para la bicicleta financiera y cambiaria".

"Esos créditos van a los sectores estratégicos del país, para que los pescadores, los campesinos, la agroindustria y el turismo accedan a un crédito que va a impactar a la economía, no para el enriquecimiento de unos pocos", subrayó a los representantes de la industria el comercio y la banca presentes en el Consejo Productivo.

