Rodríguez anuncia la firma del primer contrato para la exportación de gas

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la firma de un contrato estratégico que permitirá, por primera vez en la historia del país, la exportación de gas.

“Muy importante: el día de hoy, por primera vez en nuestra historia, se ha suscrito un contrato de comercialización de GLP. Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela”, informó Rodríguez durante una sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva.

“Lo habíamos anunciado, exportaríamos la primera molécula de gas y lo estamos cumpliendo. Le estamos cumpliendo al presidente Maduro y a nuestro pueblo”, celebró.

No obstante, Rodríguez subrayó que estas nuevas inversiones deben servir como motor para la producción nacional. Por lo que ratificó la vigencia del Programa de Recuperación Económica presentado en 2018 para diversificar la economía y superar el rentismo petrolero.

“Damos la bienvenida a la inversión extranjera, pero debemos priorizar nuestra producción nacional. Estamos aquí para consolidar lo que todos hemos logrado y expandir nuestras capacidades”, concluyó Rodríguez.